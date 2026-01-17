Sirera estalla por la vivienda en Barcelona: "Tardan 1.000 días en darte una licencia"

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha cargado con dureza contra la gestión del gobierno municipal en materias clave como la vivienda, el turismo y la administración pública. En declaraciones al programa "Converses" de COPE Catalunya y Andorra, Sirera ha denunciado la parálisis burocrática, las políticas contraproducentes y la falta de ambición para solucionar los problemas reales de los barceloneses, como que se tarde "1.000 días" en conseguir una licencia de obras.

Mil días para un piso: la odisea de la vivienda

Uno de los puntos más críticos abordados por Sirera ha sido el problema de la vivienda, que ha calificado como "vital" junto a la inseguridad. Ha denunciado que la burocracia municipal es un obstáculo insalvable para la construcción. "En distritos como Nou Barris se puede tardar 1.000 días en conseguir una licencia", ha afirmado. Esta situación, según el líder popular, desincentiva a los promotores, que prefieren invertir en ciudades vecinas como Badalona u Hospitalet, donde no enfrentan la reserva del 30 % de vivienda social que impone Barcelona.

Esta parálisis ha provocado que Barcelona tenga "el metro cuadrado más caro de España en el alquiler". Sirera ha criticado que las medidas impulsadas tanto por el Ayuntamiento como por la Generalitat, como la limitación de los precios del alquiler, van "en la dirección contraria" a la solución. A su juicio, estas políticas perjudican a los más vulnerables, ya que un propietario obligado a bajar el precio "le alquilará el piso a una persona que cobra 3.000 euros para garantizarse el pago", en lugar de a quien más lo necesita. Además, ha lamentado la existencia de 38 edificios municipales ocupados que podrían destinarse a vivienda.

Oiga, perdone, es que yo no soy la administración"

Sirera se ha mostrado radicalmente en contra de que las administraciones carguen sobre los hombros de los propietarios la responsabilidad de las políticas sociales. Ha defendido la propuesta del Gobierno central de aplicar deducciones fiscales a quienes no suban el alquiler, pero ha rechazado la imposición. "¿El inquilino no te paga? Usted se fastidia. Oiga, perdone, es que yo no soy la administración", ha sentenciado, argumentando que es el gobierno quien debe "hacer la política social con mis impuestos".

Frente a este modelo, ha propuesto la fórmula que aplica el PP donde gobierna: ceder suelo público a un promotor privado para que construya y gestione vivienda social durante un periodo de tiempo, tras el cual los edificios revierten al ayuntamiento "sin que le haya costado ni un euro". Ha criticado la pasividad del consistorio, afirmando que tiene la "percepción de que el ayuntamiento no quiere construir".

'Estamos locos': dura crítica a la tasa turística

El dirigente del PP también ha calificado de locura la decisión de duplicar la tasa turística. "Estamos locos", ha espetado, recordando que el turismo representa el 15 % del PIB de Barcelona y que no solo beneficia a "cuatro hoteleros ricos", sino a toda una cadena de trabajadores, proveedores y servicios que viven de él. Ha defendido la necesidad de potenciar un turismo de calidad, como el de ferias y convenciones, que se verá directamente perjudicado por la medida.

Según sus cálculos, el nuevo impuesto de "8 euros por persona y día" disuadirá a muchas empresas de celebrar sus eventos en Barcelona. "No voy a venir a Barcelona a hacerla", ha ejemplificado, advirtiendo que esos eventos se irán a otras ciudades, incluso del área metropolitana como Cornellà, que ofrecerán precios más competitivos.

Cuando consigan cargarse el sector del turismo, entonces lloraremos todos"

Sirera ha lanzado una seria advertencia sobre el futuro del sector: "Cuando consigan cargarse el sector del turismo, entonces lloraremos todos". Ha relatado una conversación con un miembro del gobierno municipal que abogaba por sustituir el turismo por la "biomedicina", una idea que le dejó "ojiplático" por su falta de realismo. Ha señalado la paradoja de que estas políticas pueden llevar a que los turistas sigan visitando la ciudad pero pernocten fuera, con lo que Barcelona sufrirá la "presión social" sin obtener los ingresos fiscales.

Un gobierno que 'no quiere líos' y una 'app' para vigilarlo

Para Sirera, el problema de fondo es que el actual gobierno municipal "no quiere líos" y, por tanto, evita tomar decisiones que puedan generar confrontación, lo que conduce a la inacción. Ha criticado la actitud de ciertos políticos que parecen trabajar "para los funcionarios" en lugar de al revés, olvidando que son los ciudadanos quienes pagan sus sueldos.

Como solución para combatir la parálisis burocrática, ha anunciado una de sus propuestas estrella si llega a ser alcalde: crear una aplicación móvil que permita a cualquier ciudadano "saber en cada momento dónde está su papel" o expediente. Esta herramienta permitiría detectar si un trámite está atascado, si un funcionario está de baja sin ser sustituido o si hay un volumen de trabajo inasumible, permitiendo "incrementar" los recursos donde sea necesario y detectar posibles irregularidades.

Finalmente, respecto al debate sobre la financiación autonómica, Sirera ha manifestado su preocupación por el destino de los fondos adicionales que puedan llegar a Cataluña. "¿Irán a bajar impuestos y que tengamos más dinero en el bolsillo o a más chiringuitos?", se ha preguntado. Ha defendido el modelo del Partido Popular de pactar un sistema de financiación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que sea justo, estable y aceptado por todas las comunidades autónomas.