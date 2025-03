El Mirall presenta el servei d'un grup que difon des de Catalunya la Teologia del Cos de Joan Pau II

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 28 de març sobre la posada en marxa, ara fa uns mesos, d'un seguit de podcasts a partir de les 129 catequesis de Sant Joan Pau II sobre la Teologia del Cos, tot això coincidint amb el 20è aniversari de la mort del papa polonès (el 2 d'abril). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació dels tres artífexs del projecte: l'enginyera i estudiosa del tema Mónica García, el consultor educatiu Àlex Visús i el professor de Filosofia Mariano Bartoli. Àlex Visús ha destacat que “Joan Pau II va començar precisament posant-se les piles i afanyant-se amb la Teologia del Cos”. Mónica García, per la seva banda, ha explicat que el pontífex polonès “va voler explicar l’encíclica ‘Humanae Vitae’ amb aquestes reflexions, per aprofundir i fer que no ens quedem en la superfície, perquè sovint acabem patint molt i fent patir els altres a l’hora de voler estimar”.

A més, Mónica García ha assegurat que Karol Wojtyla “vol presentar l’amor com una oportunitat bona des del cos”. En la seva primera intervenció, Mariano Bartoli ha recordat que “l’ésser humà està cridat a l’amor també amb el seu cos”. Visús ha dit que “tot va començar quan Mónica García es va frustrar en una trobada sobre el tema on hi havia molt poca gent”. Sobre el títol ‘Dale a tu cuerpo teología, Macarena’, Mónica García ha dit que “no deixa indiferent i enganya molt, des de la distensió del podcast, amb tres elements: el donar, la felicitat i el nom d’una noia, Macarena, a partir de l’exemple de la Mare de Déu, la qui té més alegria”. Igualment Mariano Bartoli ha comentat que “Macarena som tots, perquè nosaltres hem de ser capaços de viure un ensenyament eclesial que ens omple de felicitat”, i ha expressat el seu desig que ajudi a “oferir un testimoni”.

Àlex Visús ha subratllat que el podcast “és una conversa que transmet alegria des del cos, que és el més meravellós del món i que, per tant, cal viure amb alegria”. Bartoli ha recordat que “la filosofia de Plató va començar veient l’home com dividit, i va costar temps entendre la unitat de cos i ànima, que es va manifestar en l’Escolàstica de Sant Tomàs, a partir de la qual Joan Pau II ens mostra la importància del cos en la constitució de la persona, un tresor que nosaltres volem seguir coneixent i aprenent”. Mónica García ha apuntat que “el cristianisme, de fet, és la religió del cos i de la carn perquè, si creiem en el Déu que s’ha fet home i ha creat la carn des del principi, assumim que ens salva precisament a través del cos, amb la resurrecció que, per exemple, celebrarem aviat com cada any”. Igualment ha recordat que “la carn és l’eix de la salvació, la porta d’aquesta salvació, com deia Tertulià”. A més, ha afegit que “el cos entra a la teologia per la porta gran, i així ho planteja Joan Pau II”.

La història d’una noia

En un altre moment, Àlex Visús ha dit que la protagonista del podcast, Macarena, “mostra una insatisfacció davant d’un noi que ha conegut, un altre, i així segueix, cosa que fa que ens preguntem si el sexe afecta la vida personal o si es pot viure de manera aïllada de l’afecte i l’amor”. Visús ha explicat que el projecte “s’adreça sobretot a persones que tenen entre 30 i 50 anys, però de fet a tothom, perquè ofereix una mirada nova sobre les relacions interpersonals i dona respostes a realitats concretes sobre la teologia del cos”. Mónica García ha aclarit que “de fet es parla d’amor, i això ho pot seguir tothom, des d’un jove fins a una religiosa”, passant per altres col·lectius.

Mariano Bartoli ha comentat que “el podcast es fa un cop per setmana i, en cada edició, s’aborden els temes principals a partir d’una catequesi concreta, fins que s’ha arribat ara a una segona temporada, cadascuna de 8”. Àlex Visús ha subratllat la importància dels tècnics que fan possible el muntatge de cada podcast, “el Paco i l’Andrea, que són molt importants”. Mónica García ha reconegut que “encara s’està començant amb la difusió, que preveu l’enviament d’e-mails a qui vulgui rebre’ls, després que ja s’ha començat a fer presència en algunes xarxes socials, sobretot Instagram i Spotify”. Finalment Bartoli ha situat l’objectiu en “la necessitat que cadascú es conegui a ell mateix, intentant que tothom sàpiga què vol Déu per a cadascú”. Tots els podcasts es poden escoltar entrant a webfamilia.org

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'anunci dels actes centrals del Mil·lenari de Montserrat a l'exterior de la Basílica de l'abadia, on es portarà la imatge de la Moreneta fins a la Plaça de Santa Maria, el 27 d'abril, per primera vegada aquest segle. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Bon bon Pare', un tema amb el qual el grup Worship.cat ens prepara per viure aquest diumenge IV de Quaresma, en què es proclamarà la Paràbola del Fill Pròdig o del Pare misericordiós: https://www.youtube.com/watch?v=Q6QRaOECfo0

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la recent publicació d'un llibre de Josep Miró i Ardèvol titulat 'La pederastia en la Iglesia y en la sociedad: el gran chivo expiatorio', el nomenament d'Òscar Martí com a nou director de Ràdio Estel a partir de l'última reunió del Patronat de la Fundació Missatge Humà i Cristià, la programació d'actes de Setmana Santa anunciats aquests dies per la Basílica de la Sagrada Família (amb el concert el 5 d'abril i activitats per als més petits) i la inauguració aquesta setmana de 'La Talaia de Barcelona' com un nou servei de realitat augmentada que permet veure espais emblemàtics de la ciutat des dels terrats de la catedral. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).