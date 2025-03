MIGDIA COPE A CATALUNYA I ANDORRA | 28 MAR 2025 | 14:20H

Mati frenètic al Tribunal Superior de Justícia amb dues resolucions de pes. La més mediàtica i amb consequències més inmediates es la que revoca la condemna al exfutbolista del Barça Dani Alves, del delicte d'agressió sexual a una jove en una discoteca de Barcelona. El Tribunal d'Apelació ha estimat per unanimitat el recurs d'Alves que va ser condemnat per l'Audiència de Barcelona a quatre anys i mig de presó. L'alt tribunal ha traslladat al govern central una petició d'indult parcial per a Laura Borràs i n'ha suspès l'ingrés a presó per la condemna per corrupció. Avui ha obert portes a la Fira de Barcelona el saló de turisme B-Travel.