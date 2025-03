MIGDIA COPE A CATALUNYA I ANDORRA | 28 MAR 2025 | 13:00H

Hem parlat del perquè les plantes embotelladores d'aigua no estan afectades per les restriccions per sequera, del producte que podrà alleujar els dolors cervicals l'Spinertial i de l'estrena de la plataforma pública de cinema espanyol.