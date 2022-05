Josep Bou, concejal del PP en Barcelona, denuncia la quema de su coche en la Ciudad Condal

El presidente del grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, ha denunciado en Twitter que esta mañana le han quemado su coche particular, vehículo que ha quedado siniestro total, aunque las primeras hipótesis de la Guarda Urbana de Barcelona apunta a una avería mecánica. "Me acaban de quemar el coche en Barcelona. Esperaré el parte policial, pero sí anuncio que nada me detendrá en el cumplimiento del deber y mi trabajo", ha dicho el concejal en un tuit que ha acompañado con fotos de su coche, un Mercedes que ha quedado calcinado.



Según han explicado a Efe fuentes del PP, Bou ha aparcado su coche en una calle del distrito de Horta, donde ha acudido esta mañana para participar en un acto con afiliados que han montado una carpa en el barrio. Al poco rato de llegar, lo han llamado para decirle que su coche se estaba quemando en el lugar donde lo había dejado aparcado y hasta allí han llegado los bomberos y la Guardia Urbana.



Desde el PP han asegurado que, de momento, no saben nada más y que por las fotos que han visto de cómo ha quedado el vehículo les parece "complicado" que el coche se haya incendiado por un error mecánico, pero que no harán nada hasta no tener el parte policial que determine cómo se ha incendiado.



Por ello, Bou, que ha continuado con su agenda prevista para este domingo, esperará a conocer las causas del siniestro antes de decidir si denuncia o no los hechos ante la justicia. El incendio se ha producido en la misma semana en la que el partido ha constatado un "repunte" de las amenazas que recibe en concejal en las redes sociales, tal y como ha denunciado el propio Bou en Twitter.



El presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona ha recibido el apoyo de diversos dirigentes de su partido a través de las redes sociales, como el de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. "Todo mi apoyo. Adelante siempre defendiendo aquello en lo que creemos y para lo que nos han elegido, como haces día a día, desde el Ayuntamiento de Barcelona", le ha dicho.



También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha solidarizado con Bou con un tuit dirigido al concejal en el que le dice "Todo mi apoyo. Gracias por tu fortaleza. Por su parte, fuentes de la Guardia Urbana ha explicado a Efe que, de entrada, el incendio parece que se ha debido a una avería mecánica fortuita, pero que serán los peritos los que determinen las causas del incendio del vehículo.