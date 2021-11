Manuel Reyes, presidente del PP en Barcelona

Sobre el Manifiesto Constitucionalista, asegura que "no hace falta inventar ningún otro partido, porque el PP ya abarca todo el centro derecha constitucionalista”

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, el presidente del Partido Popular en Barcelona, Manuel Reyes, ha criticado duramente la falta de predisposición de la diputada al Congreso por la provincia de Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, asegurando no haberla visto “en ningún acto que haya realizado el PP de Barcelona en estos cinco meses". En este sentido Reyes ha recordado a Álvarez de Toledo que para hacer buena política se deben "pisar las calles" y saber qué quiere la gente y no "dirimir desde despachos enmoquetados y escribiendo libros". Por esta misma razón, el dirigente popular ha invitado a Álvarez de Toledo “a reflexionar sobre su posición como diputada por Barcelona” después de que esta sacase en 2019 los "peores resultados de la historia del Partido Popular de la provincia de Barcelona".

Sobre del Manifiesto Constitucionalista, que apuesta por unificar a las fuerzas no independentistas de centroderecha de cara a las próximas citas electorales,

Manuel Reyes asegura que “el PP nunca estará bajo otras siglas".Ha asegurado que en el 2023 el PP se presentará con su marca porque, para frenar al separatismo catalán y el populismo de Colau, "diluir la fuerza sería absurdo". Por esta razón, el dirigente popular asegura que el mejor camino para recuperar la confianza de los ciudadanos es el Partido Popular. "No hace falta inventar ningún otro partido porque el paraguas que abarca todo el centro derecha constitucionalista ya existe y se llama Partido Popular", ha sentenciado.

Por otro lado, Manuel Reyes ha calificado de "error muy grave” suscribir los presupuestos de la alcaldesa Ada Colau, tal y como ha hecho la regidora de Barcelona pel Canvi Eva Parera y que también es diputada independiente por el PP en el Parlament. “No solo no aplaudimos, sino que criticamos con fuerza la votación de Eva Parera a favor de unos presupuestos que en nada benefician a la ciudad de Barcelona", ha asegurado. El presidente provincial del PP también ha criticado “la doble vara medir” del PSC en la moción de censura contra Xavier García Albiol en Badalona. “Albiol no tiene ningún procedimiento judicial abierto. En cambio, cuando hay una imputación clara, como en el caso de la alcaldesa de L’Hospitalet, el PSC mira para otro lado, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación”. “Lecciones de los socialistas sobre dignidad, las justas", ha concluido.

Preguntado por la ampliación del aeropuerto de El Prat, Reyes no entiende el cambio de criterio de la anterior alcaldesa de Gavá y actual Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que ha pasado de estar en contra de la ampliación a apoyarla. "Nosotros consideramos que el aeropuerto tiene que convivir con los vecinos y el entorno y que no puede ser a costa de la salud de las personas". También le sorprende la falta de interés por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que "no ha presentado ninguna alternativa" después de que se cerrara la puerta a cualquier ampliación. Y sobre la postura de la Generalitat, ha lamentado que “estaban más pendientes de que los Mossos sustituyeran a la Guardia Civil que de buscar el crecimiento del aeropuerto”