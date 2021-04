Illa: “Si se negocia a base de ultimátums se revela el clima entre los que deberían ser socios de Gobierno"

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, el presidente del grupo parlamentario del PSC, Salvador Illa, ha afirmado que la vía independentista es una vía “fallida y muerta” y que eso está quedando claro con las negociaciones entre los grupos separatistas: “Cuando uno negocia a base de ultimátums es muy revelador del clima que hay entre los que deberían ser socios de un gobierno”, ha afirmado. Es por ello que considera que se debe abrir una nueva etapa en Cataluña “cuanto antes mejor” y se propone a sí mismo “para liderar y construir esta nueva etapa”.

Illa, que ganó las elecciones del 14-F, apela a este hecho para poder ser investido convenciendo a la cámara. Explica que él aceptó que Aragonés lo intentará pero, visto el doble fracaso, pide que “el representante de la primera fuerza en el Parlament lo pueda intentar”. Considera que tiene “legitimidad política” para hacerlo, como ganador, así como “la obligación moral de intentarlo”.

PROBLEMAS DE LOS CIUDADANOS

El líder socialista ha insistido en que quiere formar una mayoría de izquierdas alternativa que abra una nueva etapa. Para abrir esa nueva etapa, sin embargo, sostiene que debe aceptarse que “los últimos 10 años no han funcionado como deberían”, tomando como ejemplo la pérdida de potencia económica de Cataluña. Salvador Illa ha añadido que para poder pasar página es necesario que haya “respeto” y que las energías del Govern se centren “en los problemas que ocupan a los ciudadanos, que son 3: vencer al virus, reactivar la economía y garantizar que nadie se quede atrás”.

Sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, Salvador Illa ha explicado que “reunirse y dialogar no es dar la razón” en referencia a la propuesta de la CUP de que dialogarán pero que si en dos años no se hace lo que ellos dicen se irán de la mesa. “Esto es chantaje y no diálogo”, ha sostenido Illa. “Un diálogo es escuchar al otro, reconocer al otro, defender la convicción, pero admitir que puede tener razón el otro e intentar llegar a un acuerdo”, ha asegurado.

DOS MESAS DE DIÁLOGO

Por otro lado, Illa ha revelado que es partidario de dos mesas de diálogo: por un lado la que se ha abierto entre los dos gobiernos y, por otro lado, una segunda mesa catalana, “porque entre catalanes no hay una única opinión sobre el encaje de Cataluña con el resto de España”. “Hay gente que es independentista pero hay muchos otros que no lo son” ha recordado. Para Salvador Illa esta mesa tendría que ser “previa a la mesa entre los dos gobiernos”. Y es que el líder del PSC acepta que hay mucha gente independentista; “Pero me niego a aceptar que aquellos que lo son se sientan más catalanes que yo”, ha sentenciado.

FONDOS EUROPEOS

El líder socialista también se ha referido a la cuestión de los fondos europeos y cómo se deben gestionar. En este sentido, ha lamentado que “el Govern de la Generalitat, en materia de fondos europeos, está ausente”. Un reflejo de esta situación es la ausencia de representantes de la Generalitat en la presentación del plan sobre la transformación del sector de la automoción. “Estos meses están en juego muchas cosas y vemos que el Govern no está”. ha lamentado. Illa ve, pues, con preocupación “que Cataluña no tenga un Gobierno y que no centre todas las energías en aprovechar los fondos europeos”.

VACUNACIÓN A POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

Finalmente, se ha referido a la denuncia de los sindicatos policiales por el hecho de que la Generalitat no haya vacunado a policías nacionales y guardias civiles destinados en Cataluña. Salvador Illa ha recordado al Govern que hay un plan nacional de vacunación aprobado por todas las Comunidades que debe respetarse. “No concibo que haya diferencias entre la policía catalana y el resto de cuerpos y de fuerzas de seguridad de Estado”, ha señalado.

“Si son ciertas estas denuncias deben corregirse inmediatamente e investigar por qué se han producido estas decisiones” ha afirmado.