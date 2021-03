Los profesores de la UB indignados por la plaza universitaria de Laura Borràs

Los profesores de la UB están indignados al conocer que Laura Borràs ha conseguido una plaza como profesora titular en la Facultad de Educación de la Universitat de Barcelona. Borràs pasa a formar parte de los cuerpos funcionariales del Estado y los docentes se encuentran perplejos ante esta situación.

Esta plaza como profesora titular hacía ya 15 años que no se convocaba y Borràs ha accedido a ella siendo la única persona postulante para el puesto. A través de esta, la presidenta de la Mesa del Parlament obtendrá un seguido de beneficios a diferencia de los otros docentes agregados o contratados, que son las plazas que ofrecen actualmente las universidades públicas de Cataluña en base a la Ley Catalana de Universidades de 2003.

Esta ley dio lugar de los “profesores agregados” de Andreu Mas-Colell, unos docentes que no tienen derecho a ser rectores de la universidad ni puede ser secretarios generales al no ser funcionarios. Estos docentes no titulares tampoco tienen los mismos permisos retribuidos y no se contempla la posibilidad de movilidad por razón de violencia de género y/o violencia terrorista. Además, no puede participar en los concursos de provisión de vacantes ni como miembros de los tribunales porque su categoría se considera inferior.

Según Manel Manchón en Crónica Global, los profesores de la UB entienden que ha habido alguna influencia para que Borràs haya accedido al puesto sin convocar abiertamente la plaza. Incluso, Laura Borràs había sido suspendida para ser profesora agregada en la facultad de Filología, en el departamento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la UB y ahora ha conseguido una plaza como profesora titular.

Laura Borràs accede a la plaza de titular en la facultad de Educación de la Universitat de Barcelona dentro del área de Didáctica de la Lengua y Literatura. El proceso se habría mantenido en sector los últimos meses y los responsables de este serían el anterior rector de la UB, Joan Elías, y la decana de la facultad, Roser Boix. También Ramon Tremosa como titular del Departamento de Empresa habría intervenido, ya que la secretaría de Universidades depende de él.

Dentro de las ventajas que tendrá Borràs, como funcionaria no podrá ser despedida. En cambio, los docentes agregados sí pueden ser despedidos de la universidad pública para el personal laboral y en función de la situación económica de la universidad.

Chantal Moll, profesora de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona, ha publicado en twitter que a los profesores de la universidad “nos han impedido optar a ser funcionarios del Estado y obligado a seguir vía contractual catalana de agregado”. Explica que se ha “forzado” a centenares de profesores universitarios catalanas a coger la vía de “agregado” que tiene muchas desventajas respecto a las que gozan los profesores titulares.