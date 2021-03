Els experts ho tenen clar, estem en ple esgotament pandèmic, la població està menys feliç. És un moment clau per veure com tenim l'estat mental, tant en adult com en nens. Un nou estudi de la universitat de Girona i que va realitzar abans de la pandèmia, diu que set de cada deu infants catalans se senten molt feliços amb la seva vida. Parlarem amb Mònica González, professora de psicologia de la universitat de Girona i membre de recerca.

Us van sorprendre les xifres de l'estudi?

<< Aquell estudi es va fer abans de la pandèmia i en breus farem una nova recerca més petita per veure de forma més específica l'impacte de la pandèmia en nens.>>

Els infants catalans són feliços amb la seva vida

<< En termes generals i afortunadament és així. Cal tenir present una cosa, les persones en general tan adults com els infants, necessitem pensar que estem més bé que malament, és habitual que quan ens pregunten, tendim a respondre que sí, és un mecanisme de defensa. Hem d'estar molt pendents dels infants per si no ho són.>>

Quan aquest sistema d'autodefensa ja no respon, és quan hem d'estar més pendents que mai.

<< Ens hem de fixar en aquests subconjunts d'infants en els quals aquest mecanisme no està funcionant de la mateixa manera. Una explicació podrien ser les seves condicions de vida que no funcionin prou bé.>>

Quins són els entorns bàsics que poden marcar la felicitat dels infants?

<< Sobretot les relacions interpersonals més properes són claus pels infants. Tot el que és la família i les amistats, també les relacions properes com els professors. La família, els amics i l'escola són els tres grans eixos, han de funcionar bé i amb sintonia.>>