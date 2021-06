Quin tipus de coca serà l'estrella aquesta revetlla?

Avui parlarem del producte pastisser estrella de la revetlla, la coca de Sant Joan. Tenim en el programa el senyor Elias Miró de la pastisseria Miró i president del gremi de pastissers.



-Les perspectives per aquest any són molt millors?



Sí perquè estem tornant a una certa normalitat i això fa pensar que tindrem una revetlla com la del 2019 O 2018.



-La caiguda de l'any passat va ser molt forta?



La veritat és que no, perquè l'estiu de l'any passat es va fer com una mena de parèntesis, podríem dir que va ser un estiu força bo en certs aspectes malgrat que no ens podíem ajuntar molta gent i no podíem sortir fora del territori, però finalment la revetlla es va poder fer. Com els grups havien de ser petits, es van vendre moltes coques, però petites i això va fer baixar la facturació un 30%.



-Quina és la coca estrella d'aquest any?



La coca és un producte molt tradicional i creiem que la coca estrella continuarà sent la de crema que és la que es ven més des de fa anys. Després estaria la coca de llardons i la coca de fruita.



-Com que està quedant enrere la de fruita?



Els gustos van canviant i la fruita confitada no agrada molt entre la gent jove.



-Per què hi ha tanta diferència de preus entre les coques de súper i de pastisseria?



Principalment perquè unes obeeixen un procés més mecanitzat i la intervenció de la mà d'obra té una incidència molt més baixa i en segon lloc per la qualitat de la matèria primera.