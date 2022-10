Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Aquest divendres 30 de setembre el Palau Sant Jordi de Barcelona acollirà Malú i la seva gira Mil Batallas, mateix nom que rep el seu darrer disc llançat el passat any 2021.

La gira Mil Batallas està tenint el seu recorregut per tot el territori espanyol durant aquest any 2022 passant pels millors escenaris de cada ciutat, havent afegit noves dates i ciutats a la seva llista. Ens dona més detalls Malú.

- Preparada per posar amb peu a tot el Palau Sant Jordi de Barcelona?



Molt preparada i amb moltíssimes ganes de donar aquest show els meus fans, però sobretot vull que ho gaudeixin.





El sota bosc el podríem considerar com una mena de combustible pels incendis forestals i cada vegada es cuida menys. Les ovelles i els pastors s'encarregaven de reduir-ho, però amb els anys aquesta professió està desapareixent. Parlarem amb un extranshumant perquè ens expliqui com està la situació,CristòbalRíos.



- Professions com la teva ajudaven a netejar el sota bosc. Perquè ja no?



Correcte, durant els meus anys d'experiència he passat per Andalusia com a ramader amb tota la família i a Catalunya. En aquest últim el problema és que no et pots fer ramader, per aquest motiu està tot tan limitat, la joventut s'està perdent aquesta bonica professió perquè et demanen que a part de fer-te ramader també t'has de fer agricultor. També s'estan perdent la nostra xarxa de canyades reals perquè volen construir carreteres, a més a més, tampoc et deixen entrar als boscos.





L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules i sèries per veure aquest cap de setmana.

Avui amb recomanacions de cinema com la reposició als cinemes de la pel·lícula "Acorralado", la primera de Rambo, i sèries i films, a diferents plataformes, repassant l'evolució del so al cinema.

