La, pràcticament, extinta transhumància a Catalunya

El sota bosc el podríem considerar com una mena de combustible pels incendis forestals i cada vegada es cuida menys. Les ovelles i els pastors s'encarregaven de reduir-ho, però amb els anys aquesta professió està desapareixent. Parlarem amb un extranshumant perquè ens expliqui com està la situació,CristòbalRíos.



- Professions com la teva ajudaven a netejar el sota bosc. Perquè ja no?



Correcte, durant els meus anys d'experiència he passat per Andalusia com a ramader amb tota la família i a Catalunya. En aquest últim el problema és que no et pots fer ramader, per aquest motiu està tot tan limitat, la joventut s'està perdent aquesta bonica professió perquè et demanen que a part de fer-te ramader també t'has de fer agricultor. També s'estan perdent la nostra xarxa de canyades reals perquè volen construir carreteres, a més a més, tampoc et deixen entrar als boscos.



- Vas intentar fer-te ramader a Catalunya i no et va sortir bé?



Si, vam estar tres anys intentant-ho, però ho vam deixar per impossible. El pitjor de tot és que et fan ser també agricultor perquè et demanen una finca, no et surten els números. De fet, van durar una mica més de temps perquè els veïns ens demanaven que si us plau anéssim amb les ovelles als seus terrenys perquè ho deixaven molt més net, en canvi, l'administració de la Generalitat no et deixa.

- És curiós perquè a Collserola han creat un programa pilot que consta d'això, deixar les vaques per allà amb l'objectiu de netejar el sotabosc.



Segons informacions que m'han arribat, ha estat gent que l'administració ha hagut de contractar és a dir aquests senyors que aniran a Collserola els hi donen un sou i creiem que estaria millor no donat cap sou i deixar que els pastors què n'hi ha que puguin anar per on vulguin.