El potencial de Malú al Palau Sant Jordi

Aquest divendres 30 de setembre el Palau Sant Jordi de Barcelona acollirà Malú i la seva gira Mil Batallas, mateix nom que rep el seu darrer disc llançat el passat any 2021.

La gira Mil Batallas està tenint el seu recorregut per tot el territori espanyol durant aquest any 2022 passant pels millors escenaris de cada ciutat, havent afegit noves dates i ciutats a la seva llista. Ens dona més detalls Malú.

- Preparada per posar amb peu a tot el Palau Sant Jordi de Barcelona?



Molt preparada i amb moltíssimes ganes de donar aquest show els meus fans, però sobretot vull que ho gaudeixin.



- Tornes a pujar a aquest escenari després de quatre anys a causa de la lesió que per mala sort es va complicar, suposo que estaràs nerviosa i amb moltíssimes ganes.



La veritat és que sí, tinc moltíssimes ganes i a més a més és que per mi està sent una gira superdivertida amb un show en el que estic gaudint moltíssim i tinc moltíssimes ganes de demostrar aquest espectacle i sobretot veure com els meus fans s'ho passen bé.



- Presentaràs el nou disc 'Mil batallas' però també inclouràs altres cançons importants de la teva carrera musical?



De fet, li donaven mil voltes a veure com podíem recuperar cançons que han estat crucials a la meva carrera i jo sé que hi ha gent que les necessita escoltar perquè han estat importants per ells. Em fa molta il·lusió veure la reacció en les seves cares. La veritat és que és molt gratificant.



- Com va ser la selecció de cançons?



Va ser molt complicat, vam fer una llista amb les cançons que em venia de gust incorporar o cançons que feia temps que no tocava, finalment vam triar les més representatives de cada disc.