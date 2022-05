Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

A causa de la inflació i del conflicte bèl·lic a Ucraïna, els Bancs d’Aliments es preparen per a un augment del número de sol·licitants d’ajuda els mesos vinents. Segons les estimacions, el repunt podria ser del 20% al llarg del 2022.

Els Bancs d’Aliments alerten que estem davant un nou escenari d’emergència social: l’escalada de preus s’ha encavalcat amb la pandèmia i està cronificant la situació de pobresa alimentària que ja patien moltes persones. A Catalunya, hi continua havent més de 236.500 persones que recorren als Bancs d’Aliments segons les dades del primer trimestre de 2022;

mentre que a Espanya la xifra es manté a prop dels 1,5 milions de persones que es van registrar al 2021.

Google ha aprofitat la seva conferència I/O per a anunciar les novetats que estrenarà Android 13.

A diferència de versions anteriors d'Android, que han estat centrades en un aspecte de seguretat, facilitat d'ús i rendiment, Android 13 portarà canvis en la interfaç.

Altres novetats destacables d'Android 13 són el suport per a l'estàndard domòtic Matter, la possibilitat de seleccionar idiomes específics per a cada app instal·lada, l'aparellament ràpid millorat per a compartir continguts multimèdia i l'adaptació per a tauletes.

Segons els Mossos d'Esquadra, unes 800 persones són víctimes d'inversions fraudulentes en criptomonedes cada any. Els estafadors estan creant una plataforma en línia que recrea llocs d'inversió, mentre que les víctimes veuen dades falses i gràfics d'ingressos i pensen que estan comprant moneda virtual. En realitat, però, tots els diners que inverteixin aniran directament als estafadors. Les persones afectades per aquesta estafa poden aportar entre 20.000 i 40.000 euros abans de tenir coneixement de l'estafa. Els Mossos van advertir que els delictes relacionats amb la criptomoneda augmenten entre un 15% i un 20% cada any, i el 2021 arribaran a unes 1.600 denúncies.

Hi ha països com el Salvador, que va adoptar el bitcoin com a moneda oficial i últimament ha patit unes pèrdues importants. Parlarem amb el catedràtic de ciències polítiques de la UdG, Salvador Martí.

Sara Baras, considerada com la màxima exponent del flamenc a escala mundial, presenta del dia 1 al 19 de juny al teatre Tívoli "Alma". La tenim com a convidada al programa d'avui.



- Quin espectacle trobarem a Alma?



És un espectacle com una mena de concert amb un petit fil argumental què és la fusió entre boleros amb melodies molt conegudes fusionades amb el flamenc tradicional. També es notarà en la part coreogràfica i en el vestuari. La veritat és que és un gust poder donar un espectacle tan positiu i especial.