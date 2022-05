800 persones l'any són víctimes d'estafes amb criptomonedes

Segons els Mossos d'Esquadra, unes 800 persones són víctimes d'inversions fraudulentes en criptomonedes cada any. Els estafadors estan creant una plataforma en línia que recrea llocs d'inversió, mentre que les víctimes veuen dades falses i gràfics d'ingressos i pensen que estan comprant moneda virtual. En realitat, però, tots els diners que inverteixin aniran directament als estafadors. Les persones afectades per aquesta estafa poden aportar entre 20.000 i 40.000 euros abans de tenir coneixement de l'estafa. Els Mossos van advertir que els delictes relacionats amb la criptomoneda augmenten entre un 15% i un 20% cada any, i el 2021 arribaran a unes 1.600 denúncies.

Hi ha països com el Salvador, que va adoptar el bitcoin com a moneda oficial i últimament ha patit unes pèrdues importants. Parlarem amb el catedràtic de ciències polítiques de la UdG, Salvador Martí



- Que porta al Salvador a fer del bitcoin com a moneda internacional?



Per diferents motius, el Salvador no té moneda nacional perquè fa vint anys que la va abolir, la moneda que circula és el dòlar, podríem dir que no té lligam central ni moneda, es nodreix d'una moneda aliena (dòlar) i això fa possible que adopti altres divises com a pròpies. L'entrada més gran de diners és la remesa d'immigrants que viuen als estats units que paguen en dòlars i això ho fan a través de canvi financer, per tant, el govern del Salvador va pensar que si hi havia una manera de fer aquesta transacció d'una manera més senzilla, ràpida i sense agreujar, era amb el bitcoin.



- No estem confiant massa en les criptomonedes?

Probablement si, hem de pensar que estem en un canvi d'era molt important. Ningú pensava fa vint anys que les notícies passarien per un altre canal que no fos el paper i avui dia ens nodrim a través de les noves tecnologies. Tothom sap que un dia es produirà un canvi en la unitat monetària, existeix el perill que els pioners perdin molt o també guanyin. En aquest sondeig hi ha governs que es volen arriscar amb alguna lògica, però continua sent perillós.