Sara Baras exhibirà la seva ànima al Tívoli

Sara Baras, considerada com la màxima exponent del flamenc a escala mundial, presenta del dia 1 al 19 de juny al teatre Tívoli "Alma". La tenim com a convidada al programa d'avui.



- Quin espectacle trobarem a Alma?



És un espectacle com una mena de concert amb un petit fil argumental què és la fusió entre boleros amb melodies molt conegudes fusionades amb el flamenc tradicional. També es notarà en la part coreogràfica i en el vestuari. La veritat és que és un gust poder donar un espectacle tan positiu i especial.



- Quan els més puristes opinen negativament de les fusions, què en penses?



Penso més en els consells i en tot el que ens han ensenyat els nostres mestres com Paco de Lucía, Camarón, EnriqueMorente, CarmenAmaya, Farruko... són artistes que van obrir les portes al món del flamenc i li van donar una identitat, que per descomptat que et dona la possibilitat de poder fusionar amb qualsevol altre estil, sempre que no perdis la teva essència com artista. Realment crec que és un art molt gran que pot entrar en altres registres, com blues, jazz o boleros, encaixen molt bé i s'aporten molt.



- Poc queda d'aquella nena de catorze anys que va entrar a la companyia de Manuel Morao.



La veritat és que miro cap enrere i em faig creus de com passen els anys. Reconec que he tingut molta sort i dono les gràcies a totes aquelles persones que m'han ajudat i sobretot al públic que gràcies a ells podem seguir després de vint-i-cinc anys.