El banc dels aliments posa en marxa "cap llar sense aliments"

A causa de la inflació i del conflicte bèl·lic a Ucraïna, els Bancs d’Aliments es preparen per a un augment del número de sol·licitants d’ajuda els mesos vinents. Segons les estimacions, el repunt podria ser del 20% al llarg del 2022.

Els Bancs d’Aliments alerten que estem davant un nou escenari d’emergència social: l’escalada de preus s’ha encavalcat amb la pandèmia i està cronificant la situació de pobresa alimentària que ja patien moltes persones. A Catalunya, hi continua havent més de 236.500 persones que recorren als Bancs d’Aliments segons les dades del primer trimestre de 2022;

mentre que a Espanya la xifra es manté a prop dels 1,5 milions de persones que es van registrar al 2021.

A més, la nova crisi no sols afecta milers de ciutadans en situació de vulnerabilitat, sinó també els mateixos Bancs d’Aliments i les entitats socials encarregades de repartir menjar als barris i pobles. Per culpa de la pujada de preus, cada vegada reben menys donatius i excedents per abastir els seus magatzems de provisions i han hagut de reduir més d’un 10% la quantitat d’aliments que distribueixen. També els ha afectat el retard en l’arribada dels fons europeus per a entitats previstos pel 2022.

Crisis encadenades: de la pandèmia, a la inflació i la guerra

Després de dos anys d’emergència social derivada de la Covid-19, en los últims mesos, s’ha produït un creixement generalitzat dels preus i una gran pèrdua de poder adquisitiu en moltes famílies. Només cal repassar les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) per observar una pujada interanual del 8,4% en l’Índex de Preus de Consum (IPC) el mes d’abril. La dada continua encenent les alarmes malgrat que és lleugerament inferior a la de març, quan es va arribar al 9,8% després de tretze mesos d’escalada ininterrompuda. En aquesta mateixa línia, segons un informe de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) publicat al principi del mes d’abril, 5 de cada 6 productes del supermercat són més cars que fa un any, i el cost de la cistella de la compra ha pujat un 10% respecte del 2021. Si la tendència es manté, expliquen, al 2022 cada llar haurà de gastar 500 euros més només en aliments bàsics.

Davant aquest context d’inflació, els Bancs d’Aliments alerten que molts dels nous usuaris que necessitaran ajuda alimentària els mesos vinents seran persones amb feina i famílies de rendes baixes i mitjanes que ja no arriben a final de mes a causa de la pujada de preus. També esperen haver d’atendre molts dels refugiats ucraïnesos que han arribat per culpa del conflicte bèl·lic al seu país.

Una tercera campanya necessària

Amb l’objectiu d’afrontar aquesta situació d’emergència, la Fundació ”la Caixa” i CaixaBank impulsen la tercera edició de la campanya solidària «Cap Llar Sense Aliments». La iniciativa va recaptar més de 1,1 milions d’euros a Catalunya (més de 5,5 milions d’euros a Espanya) entre els anys 2020 i 2021, marcats per un augment en la demanda d’ajuda alimentària del 50% a causa de la pandèmia. Gràcies a aquests donatius es van aconseguir més de 1.200tones d’aliments bàsics a Catalunya (5.986 tones a Espanya) perquè arribessin a les persones que més ho necessitaven, a través de 648 entitats a Catalunya (gairebé 9.000 a Espanya).

«Els Bancs d’Aliments es troben en una situació delicada a causa de l’escalada de preus que ha sofert el sector alimentari en aquests últims mesos. Aliments com l’oli de gira-sol han pujat un 136%, l’arròs un 94%, las conserves de peix, carn i tomàquet, un 45%. Això afecta directament l’aprovisionament dels Bancs d’Aliments i les quantitats que podem distribuir a las entitats. Per aquest motiu, durant els mesos de març i abril hem hagut de rebaixar un 12% la quantitat d’aliments distribuïts. A més, tot apunta que la situació no es revertirà a curt termini», sosté el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó-Vilas.

«En el nostre economat, el Rebost Solidari, distribuïm mensualment aliments a 4.000 veïns i veïnes (1.400 famílies) del barri de Gràcia, la majoria dels quals venen derivats des de Serveis Socials del districte. Tot i els nostres esforços, hi ha encara 400 famílies més que han de ser derivades a altres entitats. Al rebost hi ha diferents perfils d’usuaris: persones grans que viuen soles, famílies en situació de pobresa cronificada, persones que van començar a venir durant la pandèmia, persones sense feina, persones en situació de precarietat laboral, i dones procedents de fundacions que lluiten contra la feminització de la pobresa», explica el secretari de l’associació Gràcia Participa, Josep Manel Alejandre.

«La situació actual fa que aquesta campanya continuï sent molt necessària per a moltes persones i famílies que es veuen obligades a demanar ajuda per cobrir les seves necessitats més bàsiques. Per això, com vam fer en els pitjors moments de la pandèmia, reforcem el nostre compromís amb els Bancs d’Aliments. Obrim la campanya amb un donatiu d’1 milió d’euros i animem les empreses i la ciutadania a sumar-se a aquesta petició d’ajuda », afirma la directora de Programes Socials de la Fundació ”la Caixa”, Montserrat Buisán.

«La labor d’atenció que porta anys realitzant el Banc dels Aliments amb totes les famílies que no estan passant pel seu millor moment és francament admirable i, en un context d’inflació com l’actual, resulta imprescindible que aprofitem la seva contribució en tot el que sigui possible. El compromís social és un dels valors fonamentals de CaixaBank i, per aquest motiu, unim forces amb la Fundació ”la Caixa” i els Bancs d’Aliments per canalitzar el nostre suport als col·lectius més vulnerables», ha apuntat la directora de la Xarxa Solidària d’Acció Social de CaixaBank, Elisabet Faus.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la vicepresidenta del banc del aliments, Roser Brutau (àudio).