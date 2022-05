Les importants millores per android 13

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).

-Elon Musk per a la compra de Twitter i no pagués 44 Milions fins que la xarxa social demostri que els perfils falsos són menys del 5%

Elon ha sembrat el caos en el mercat en anunciar que deixa congelat l'acord per a l'adquisició twitter, ‘’Acord de Twitter suspès temporalment a l'espera de detalls que recolzin el càlcul que els comptes falsos/*spam realment representen menys del 5% dels usuaris’’-

Els inversors creuen que Musk està buscant una excusa per a trencar el seu acord o, com a mínim, per a renegociar a la baixa la compra de Twitter.

El CEO de Twitter es va negar públicament a mostrar prova que són menys del 5%.

Twitter ha obert un ampli fil sobre les dificultats de detectar els comptes falsos i del treball que fa la companyia. S'arriba a aquesta estimació que en realitat són menys del 5%.

-Google portarà millores importants per a Android 13

Google ha aprofitat la seva conferència I/O per a anunciar les novetats que estrenarà Android 13.

A diferència de versions anteriors d'Android, que han estat centrades en un aspecte de seguretat, facilitat d'ús i rendiment, Android 13 portarà canvis en la interfaç.

Altres novetats destacables d'Android 13 són el suport per a l'estàndard domòtic Matter, la possibilitat de seleccionar idiomes específics per a cada app instal·lada, l'aparellament ràpid millorat per a compartir continguts multimèdia i l'adaptació per a tauletes.

-Google anuncia el Píxel 6A, el seu Telèfon intel·ligent mes econòmic

Google ha aprofitat per a donar a conèixer el nou telèfon Píxel 6A, una variant més econòmica del ja conegut Píxel 6, llançat l'any passat.

El Píxel 6A és bàsicament una versió retallada del Píxel 6. La pantalla, amb resolució Full HD, és una mica més petita (6,1 polzades) i funciona a 60 Hz. També té menys RAM, amb 6 GB, encara que l'ús de l'Android més pur hauria de funcionar amb una major eficiència en l'ús de la memòria.

Google Espanya llançarà el Píxel 6A "aquest estiu".

-Electronic Arts trenca amb la FIFA

Electronic Arts i FIFA, una de les aliances més rendibles de la indústria del videojoc, es trenca. Després de 28 anys junts.

Electronic Arts ha anunciat que al juliol de 2023 “comença una nova era” amb EA Sports FC, nom que rebrà a partir del pròxim any la seva popular saga de jocs de futbol.

Abans de la ruptura l'editor estatunidenc i la FIFA podran fi a la seva relació amb FIFA 23, que serà l'últim lliurament de la franquícia.

La FIFA volia cobrar més per la llicència i arribar als 1.000 milions de dòlars cada quatre anys, xifra a la qual Electronic Arts, qui considera que les sigles FIFA en un any sense Mundial amb només “quatre lletres en la portada de la caixa”, no estava disposada a arribar.

Enguany hi ha mundial i FIFA 23 s'aprofitarà d'això. A partir de 2023 EA Sports FC serà el mateix però sense FIFA en el nom.