Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Les Jazz & Film Sessions tindran lloc en la Sala 1 dels Cinemes Filmax Gran Via els propers 16, 17 i 18 de setembre de 2021. Cada dia per la tarda es projectarà una pel·lícula i tot seguit, després d'un refrigeri, hi haurà una actuació musical en viu.

Un estudi que ha realitzat el RACC dona xifres de les infraccions que realitzen als usuaris del patinet elèctric. Una de les mesures que vol realitzar és baixar els carrils bici de la vorera per reduir els conflictes entre vianants ciclistes i usuaris del patinet. Tenim en el programa el director de l'àrea de mobilitat del RACC i responsable de l'estudi, Cristian Bardají.

-En aquest estudi s'han posat xifres a algunes realitats que ja es veien entre els usuaris de patinets elèctrics.

El patinet és la nova moda de desplaçament per la ciutat i aquest estudi què hem fet amb enquestes i observacions als carrers de Barcelona ens hem pogut fer una idea del que està passant. En moltes ocasions els nous usuaris s'han d'incorporar uns nous hàbits de circulació on no sabem sí ja els coneixia.

Les llistes d'espera per les operacions a l'hospital es mantenen en 5 mesos, parlarem amb el portaveu de l'OCU, EnriqueGarcía.

-La situació ha millorat respecte a l'any anterior amb la pandèmia?

Anem a parlar de les llistes d'espera publicades oficialment on hi ha molta polèmica. Ho publica El ministeri de sanitat amb molt de retard i avui parlarem de les llistes d'espera de desembre de l'any 2020, en aquelles dates es van disparar les llistes d'espera tan quirúrgiques com les consultes amb l'especialista durant la pandèmia. Les llistes es publiquen cada sis mesos, però des del juny del 2020 es van disparar, ja que es van desplaçar moltes operacions i va pujar considerablement la llista espera. Avui dia no ha millorat la situació, ara mateix està molt més elevada que abans de la pandèmia perquè encara no s'ha normalitzat la situació sanitària.

Avui és el dia mundial de la prevenció del suïcidi, sempre ha estat un tabú parlar d'aquest tema, però sembla que cada vegada menys. Per saber com està la situació i cap a on anem, parlarem amb l'Enric Armengou,Psiquiatre del grup ITA i director de salut mental del telèfon de l'esperança de la fundació ajuda i esperança.

-Parlar sobre el suïcidi és difícil, però hem de recordar que entre els joves a Catalunya és la primera causa de mort no natural. Quines pautes hem de seguir?

Fa anys que els experts no volien tractar el tema per no contagiar. Ara haurem de parlar-ne i fer-ho visible per poder fer una prevenció. La prevenció va més enfocada a les raons de viure i hem de parlar del patiment que hi ha darrere d'aquesta situació.

Hi ha joves que pateixen situacions de crisis que si no les parlen, s'ho acaben quedant dintre.