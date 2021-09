El suïcidi és la primera causa de mort no natural entre els joves catalans

Avui és el dia mundial de la prevenció del suïcidi, sempre ha estat un tabú parlar d'aquest tema, però sembla que cada vegada menys. Per saber com està la situació i cap a on anem, parlarem amb l'Enric Armengou,Psiquiatre del grup ITA i director de salut mental del telèfon de l'esperança de la fundació ajuda i esperança.



-Parlar sobre el suïcidi és difícil, però hem de recordar que entre els joves a Catalunya és la primera causa de mort no natural. Quines pautes hem de seguir?



Fa anys que els experts no volien tractar el tema per no contagiar. Ara haurem de parlar-ne i fer-ho visible per poder fer una prevenció. La prevenció va més enfocada a les raons de viure i hem de parlar del patiment que hi ha darrere d'aquesta situació.

Hi ha joves que pateixen situacions de crisis que si no les parlen, s'ho acaben quedant dintre.



-Els joves no tenen totes les eines per afrontar aquestes crisis pròpies de l'edat?



Una paradoxa potent que els joves consumeixen molt són les xarxes socials on tot es veu molt bonic i perfecte. Si sumes els problemes que ens ha portat aquesta situació de la covid, com per exemple, no poder fer l'esport com abans, crisis econòmiques, han perdut als avis, en canvi veus que tothom és feliç i això et fa sentir com un bitxo estrany. A les persones ens costa parlar molt de les que coses que ens costen. Com adolescent veus que l'entorn et diu que has de ser feliç, però tu no ho acabes de ser.



-Com es pot detectar?



Entre els pares, professors i tutors hem de ser més assequibles, hem de buscar espais de trobada com pot ser el sopar familiar on els pares es puguin apropar al jove, no fer-li un interrogatori perquè ja sabem que els adolescents no volen, però sí que volen comentar i compartir. Abans del suïcidi hi ha petits gestos que et donen a entendre que aquesta persona no està ben enfocada i s'està aïllant progressivament. Els pares hem de ser observadors amb els seus canvis de conducta.