L'educació viària continua sent l'assignatura pendent

Un estudi que ha realitzat el RACC dona xifres de les infraccions que realitzen als usuaris del patinet elèctric. Una de les mesures que vol realitzar és baixar els carrils bici de la vorera per reduir els conflictes entre vianants ciclistes i usuaris del patinet. Tenim en el programa el director de l'àrea de mobilitat del RACC i responsable de l'estudi, Cristian Bardají.



-En aquest estudi s'han posat xifres a algunes realitats que ja es veien entre els usuaris de patinets elèctrics.



El patinet és la nova moda de desplaçament per la ciutat i aquest estudi què hem fet amb enquestes i observacions als carrers de Barcelona ens hem pogut fer una idea del que està passant. En moltes ocasions els nous usuaris s'han d'incorporar uns nous hàbits de circulació on no sabem sí ja els coneixia.



-Aquest estudi conclou que el 37% dels usuaris del patinet elèctric es salten els semàfors.



Moltes vegades s'ha percebut el patinet com una joguina recreativa i no com un vehicle que ha de circular amb les mateixes condicions que la resta i aquest aspecte és el que hem de cobrir amb formacions sensibilització i en coneixement dels usuaris s'han de responsabilitzar del que tenen a les mans no és una joguina sinó que és un vehicle que va una velocitat relativament elevada, poden arribar als 35 km per hora, és la velocitat màxima autoritzada pels carrers de Barcelona i això pot ser motiu de provocar d'anys personals en cas d'accident i volem fer una crida a la responsabilitat. L'usuari de la bicicleta està sent més responsable que el del patinet i la dada que fem servir és sobre la sinistralitat que està registrant el patinet als carrers a Barcelona és gairebé del mateix nivell que la que està registrant les motocicletes què són el principal focus de mortalitat.