Les llistes d'espera per a un especialista pugen molt a Catalunya

Les llistes d'espera per les operacions a l'hospital es mantenen en 5 mesos, parlarem amb el portaveu de l'OCU, EnriqueGarcía.



-La situació ha millorat respecte a l'any anterior amb la pandèmia?



Anem a parlar de les llistes d'espera publicades oficialment on hi ha molta polèmica. Ho publica El ministeri de sanitat amb molt de retard i avui parlarem de les llistes d'espera de desembre de l'any 2020, en aquelles dates es van disparar les llistes d'espera tan quirúrgiques com les consultes amb l'especialista durant la pandèmia. Les llistes es publiquen cada sis mesos, però des del juny del 2020 es van disparar, ja que es van desplaçar moltes operacions i va pujar considerablement la llista espera. Avui dia no ha millorat la situació, ara mateix està molt més elevada que abans de la pandèmia perquè encara no s'ha normalitzat la situació sanitària.



-Com està la situació a Catalunya?



Igual que a la resta d'Espanya hi ha una petita millora, però a Catalunya hi ha dues llistes d'espera una per veure's amb l'especialista i l'altra per operació quirúrgica. La llista d'espera mitja és de cent cinquanta-cinc dies ara mateix. A Catalunya s'ha normalitzat la situació de les llistes d'espera d'operacions quirúrgiques abans de la pandèmia. Però en canvi per les llistes d'espera per la consulta està molt per sobre de la mitja i la situació ha canviat molt poc en comparació a la pandèmia.



-Quina solució hi ha per millorar la situació?



Les solucions són clares, hem de millorar la situació sanitària que la pandèmia ha trastocat. S'ha d'analitzar amb molt de temps perquè aquesta alteració a la sanitat programa pitjor salut en els ciutadans i es notarà amb molts aspectes com més despeses sanitàries i un increment de la mortalitat. Es podria millorar invertint més diners en personal, en infraestructures i més medis per als hospitals.