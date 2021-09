Cinema i música en viu, la magnífica aposta de Filmax Gran Via

Les Jazz & Film Sessions tindran lloc en la Sala 1 dels Cinemes Filmax Gran Via els propers 16, 17 i 18 de setembre de 2021. Cada dia per la tarda es projectarà una pel·lícula i tot seguit, després d'un refrigeri, hi haurà una actuació musical en viu.

Dijous dia 16 de setembre.

19:00 Película Cabaret Duración: 123 minutos

Berlín, años 30. El partit nazi domina una ciutat on l'amor, el ball i la música es barregen en l'animada vida nocturna del Kit *¡Kat Club. Un refugi màgic on la jove Sally Bowles i un divertit mestre de cerimònies fan oblidar les tristeses de la vida.

Refrigeri: de 21:15 a 21:45

22:00 actuació musical en viu de LAURA SIMO & FRANCES CAPELLA TRIO Duración: 60 minutos

La col.laboració entre aquests dos músics ve de lluny. En el decurs dels anys, s'han trobat, ja sigui en grups aliens o en els que ells mateixos han format.

Divendres dia 17 de setembre.

19:00 Película RAY Duración: 146 minutos

La vida de Ray Charles és una alternança de triomfs i fracassos personals que se succeeixen al llarg d'una dilatada carrera en el món de l'espectacle.

Ray era un home capaç de fondre amb enorme eficàcia els més diversos estils musicals: el jazz, el rhythm & blues, el rock & roll, el gospel i el country.

La pel·lícula se centra en el període més explosiu de la carrera de Charles, que comença quan aquest jove negre i cec es puja només a un autobús a Florida i creua el país per a anar a parar a la florent escena jazzística de Seattle.

Quan és descobert per Atlantic Rècords, comença el seu imparable ascens cap a la fama, però també la seva addicció a les drogues i a les dones. Al mateix temps, haurà de superar greus traumes infantils com la mort del seu germà George i la pèrdua de la vista a partir dels cinc anys, fets que marquen per sempre la seva vida i la seva música.

Refrigeri: de 21:45 a 22:15

22:30 actuació musical en viu de.: IGNASI ZAMORA BLUES REUNION Duración: 60 minutos

Reunió de cinc dels músics més sol·licitats del panorama musical nacional al voltant d'una proposta de blues liderada per Ignasi Zamora. La fusió d'instruments de tradició de Blues amb instruments de Bluegrass donen una sonoritat única en el panorama blussero del país. La banda presenta les noves composicions del disc recentment enregistrat i de nom Blues Reunion de propera aparició.

Dissabte dia 18 de setembre.

19:00 Película BIRD Duración: 160 minutos

El saxofonista Charlie Parker (Forest Whitaker) arriba a Nova York en 1940. Aviat es converteix en un llegendari músic de jazz, al qual li sobrenomenen com Bird.

Charlie va veure la seva carrera obstaculitzada i finalment destruïda a causa de la seva addicció a l'alcohol i a les drogues. La seva esposa Chan Parker (Diane Venora) tracta d'ajudar-ho, però un dia Charlie torna molt borratxo a la seva casa i té una sobredosi de pastilles pel que ha de ser ingressat a l'hospital.

Charlie millora progressivament i és donat d'alta a l'hospital, però la seva addicció a les drogues i a l'alcohol no disminueix i fins i tot decideix abandonar a la seva dona. Charlie va ser un geni que va canviar per complet el concepte de la música moderna, però que a causa de les seves addicions la seva vida es torna agitada i turbulenta

Refrigeri: de 21:45 a 22:15

22:30 actuació musical en viu de.: GORKA BENITEZ TRIO Duración: 60 minutos

El saxo tenor Gorka Benítez és el millor narrador d'històries del panorama jazzístic de país i una de les veus més personals i sòlides en l'àmbit internacional. Tenaç, inquiet i valent, presenta el directe El millor de Gorka Benítez, una selecció dels temes més representatius del trio format pel guitarrista Dani Pérez i el bateria David Xirgu. Després de molts anys compartint total llibertat quan toquen, han escollit el repertori que defineix "el so del trio", sense deixar-se influir pel sentimentalisme de tanta música i moments viscuts.

