Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) ha iniciat una col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat a les farmàcies. Aquesta col·laboració contempla diferents mesures i accions per facilitar la relació i coordinació amb la policia catalana i dotar les farmàcies d'eines per millorar la seva protecció i seguretat. Avui parlarem amb l'Antoni Torres president de la Fefac.

-Tenim aquest nou protocol que la federació de farmàcies i els mossos d'Esquadra tenen per denunciar furts i danys a les farmàcies, en què consisteix?

És un molt bon acord perquè finalment és un lloc que sempre està obert amb un horari molt ampli, és atractiu i això permet aquestes denúncies que abans no es generaven perquè t'havies d'involucrar molt de temps i no obteníem cap resultat perquè eren petits furts. Finalment el que acaba passant és que hi ha un grau de delinqüència en l'entorn que no és detectat per la policia, llavors amb aquesta col·laboració que vam començar abans de la pandèmia, va ser excel·lent. Vam pensar que era bo que tota aquesta informació no es perdés i d'on entendre a la policia quina és la realitat de la delinqüència que pateix un entorn en concret.

Una de les qüestions que està sobre la taula i s'està plantejant, és la proposta de servir sopars. La federació catalana d'associacions d'activitats de restauració i musicals demana que els restaurants puguin servir sopars. Tenim en el programa El Joaquim Boadas de la Fecasarm.

-Un dels arguments és que el virus no entén d'horaris sinó de mesures de prevenció.

Sí, està clar. Nosaltres encara no entenem com a Catalunya fa mesos que no es serveixen sopars, un servei de dinar és el mateix que un servei de sopar, per tant en aquest aspecte no ho entenem, sembla que el virus es contagia més a unes hores que unes altres. Hi ha una resolució del tribunal superior de justícia de Catalunya del 19 de desembre del 2020 on va comentar que el virus no contagia més a unes hores que a les altres, però malgrat això no van acabar donant-nos la raó. En el mes de juliol del 2020 sí que ens van donar la raó dient que era desproporcionat tancar abans certes activitats. Demanem i exigim que es faci ja la reobertura de la restauració nocturna amb servei de sopars tant en espais interiors com exteriors perquè ja no podem aguantar més.

Les AirTags, ens trobem davant un petit dispositiu que tracta de rivalitzar amb les etiquetes de localització de Tile o les més recents SmartTag de Samsung, serveixen per a recuperar objectes perduts. Posseeixen connectivitat Bluetooth LI, NFC, un acceleròmetre i un petit altaveu, tot això alimentat des d'una pila amb una durada d'un any.

La producción y variedad de vinos en España es tan amplia como los paladares dispuestos a saborerarlos.

Las maneras de producir un vino de calidad pasa primero por tener una añada perfecta y, después, unas barricas adecuadas para envejecerlo durante meses, años.

Parece que las barricas, algunas de cemento, sí, cemento, para vino blanco, sean la manera más clara para hacerlo pero se buscan otras.

Envejecer vino en ánforas y bajo el mar

Un proyecto vitivinícola sumergió el pasado viernes 100 ánforas de vino a las aguas del Puerto de Tarragona como método para envejecer vinos elaborados por bodegas del Priorat y la Terra Alta.

La iniciativa está impulsada por la empresa S'Àmfora y se basa al analizar de qué manera envejece el vino sumergido dentro del mar y de qué manera evoluciona de manera natural.