La FECASARM demana que els restaurants puguin servir sopars

Una de les qüestions que està sobre la taula i s'està plantejant, és la proposta de servir sopars. La federació catalana d'associacions d'activitats de restauració i musicals demana que els restaurants puguin servir sopars. Tenim en el programa El Joaquim Boadas de la Fecasarm.

-Un dels arguments és que el virus no entén d'horaris sinó de mesures de prevenció.

Sí, està clar. Nosaltres encara no entenem com a Catalunya fa mesos que no es serveixen sopars, un servei de dinar és el mateix que un servei de sopar, per tant en aquest aspecte no ho entenem, sembla que el virus es contagia més a unes hores que unes altres. Hi ha una resolució del tribunal superior de justícia de Catalunya del 19 de desembre del 2020 on va comentar que el virus no contagia més a unes hores que a les altres, però malgrat això no van acabar donant-nos la raó. En el mes de juliol del 2020 sí que ens van donar la raó dient que era desproporcionat tancar abans certes activitats. Demanem i exigim que es faci ja la reobertura de la restauració nocturna amb servei de sopars tant en espais interiors com exteriors perquè ja no podem aguantar més.

-Un altre dels arguments que hi havia fins ara per no fer els sopars era el toc de queda, però a partir del dia 9 de maig què passarà?

Aquests arguments ja no servien d'abans, perquè es podia anar a sopar tranquil i no hi havia cap mena de problema. S'ha intentat buscar qualsevol excusa per no servir sopars i han vist que finalment el remei ha sigut pitjor que la malaltia i per això exigim que es canviï ja. En l'àmbit econòmic i sanitari les mesures estan sent contraproduents, la política s'ha equivocat.

-L'oci nocturn són els que estan més afectats econòmicament?

Sí, aquí encara és pitjor, fins que no es consolidi la franja del sopar no podrem parlar de la següent franja, tot i que nosaltres ja ens estem anticipant, estem demanant que es facin proves pilot amb mesures sanitàries per demostrar que és factible.