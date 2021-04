Com funcionen els acords de protecció de les farmàcies amb el cos de mossos?

La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) ha iniciat una col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat a les farmàcies. Aquesta col·laboració contempla diferents mesures i accions per facilitar la relació i coordinació amb la policia catalana i dotar les farmàcies d'eines per millorar la seva protecció i seguretat. Avui parlarem amb l'Antoni Torres president de la Fefac.

-Tenim aquest nou protocol que la federació de farmàcies i els mossos d'Esquadra tenen per denunciar furts i danys a les farmàcies, en què consisteix?

És un molt bon acord perquè finalment és un lloc que sempre està obert amb un horari molt ampli, és atractiu i això permet aquestes denúncies que abans no es generaven perquè t'havies d'involucrar molt de temps i no obteníem cap resultat perquè eren petits furts. Finalment el que acaba passant és que hi ha un grau de delinqüència en l'entorn que no és detectat per la policia, llavors amb aquesta col·laboració que vam començar abans de la pandèmia, va ser excel·lent. Vam pensar que era bo que tota aquesta informació no es perdés i d'on entendre a la policia quina és la realitat de la delinqüència que pateix un entorn en concret.

-Que canvia d'abans a ara?

El que ha canviat simplement és tots els tràmits que has de realitzar quan pateixes un furt siguin molt més ràpids i fàcils a través d'una app, després només has de passar per comissaria per signar i prou.

-Ha augmentat el nivell de delinqüència a les farmàcies?

Vam tindre uns episodis importants de delinqüència quan estava tot tancat durant el confinament, pràcticament era l'únic comerç que estava obert, això va provocar que vinguessin tots cap a nosaltres.