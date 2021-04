Cada dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens porta les novetats del sector tecnològic.

Apple presenta el redissenyat iMac, El nou iPad Pro i les etiquetes de localització AirTags

Apple presento en el seu esdeveniment especial la redissenyada gamma iMac 24, que estrena l'aspecte més notable i colorit ja estaran en 6+1 colors.

La pantalla, de 24 polzades, posseeix uns marcs molt més fins i sota ella hi ha un xip ARM M1.

El model mes bàsic part des dels 1449€ fins als 1899€.

El iPad Pro el també estrena un processador M1, d'aquesta manera el nou xip de la companyia s'estén també a la seva gamma de dispositius mòbils, gargotejant encara més si cap la línia que separa a l'iPad Pro dels MacBook.

El nou iPad Pro estarà disponible en formats d'11 i 12,9 polsades el iPad Pro es diferencia en la seva versió de major grandària per incloure una nova pantalla Mini-LED. Aquest panell rep el nom de Liquid Retina XDR i pot plasmar pics de fins a 1.600 nits de lluentor

A més d'actualitzar la gamma iPad Pro i els iMac apple a conèixer dos nous dispositius, El primer d'això són les etiquetes de localització AirTags, i el segon un Apple TV 4K més potent per a millorar les seves prestacions multimèdia i gaming.

Les AirTags, ens trobem davant un petit dispositiu que tracta de rivalitzar amb les etiquetes de localització de Tile o les més recents SmartTag de Samsung, serveixen per a recuperar objectes perduts. Posseeixen connectivitat Bluetooth LI, NFC, un acceleròmetre i un petit altaveu, tot això alimentat des d'una pila amb una durada d'un any.

La idea general de les AirTags és pegar-les o col·locar-les en forma de clauer en bosses i qualsevol objecte que no vulguem extraviar. Si ho perdem de vista, n'hi ha prou amb usar la funció Buscar per a localitzar-los ràpidament





Xbox Live Gold ja no és un requisit per a jugar a títols free-to-play

els jugadors de Xbox One i Xbox Sèries ja no necessiten tenir una subscripció activa a Xbox Live Gold per a accedir als títols que es distribueixen sota el model free-to-play.

A més, els usuaris poden usar la funció Buscar un grup i Xbox Party Xat sense cap càrrec.

Gràcies a aquest canvi en Xbox Live Gold, jocs tan populars com Fortnite, Call of Duty: Warzone, Apex Legends, Warframe, Rocket League i Destiny 2 ja no requereixen d'una subscripció per a accedir a ells, n'hi ha prou amb tenir la consola i una connexió a Internet.

Els Realme 8 i Realme 8 5G arriben a Espanya amb chipsets MediaTek i bateries de 5.000 mAh per 199 euros

Tots dos complementen al ja conegut Realme 8 Pro, ara arriben els Realme 8 en la seva versió més bàsica i Realme 8 5G i donades les seves especificacions els situen dins de la gamma mitjana

el Realme 8 posseeix una pantalla AMOLED Full HD+ de 6,4 polzades i un processador MediaTek Heli G95

El Realme 8 5G és sensiblement diferent en el seu exterior, però també a nivell d'especificacions. La pantalla, IPS de 6,5 polzades, funciona a 90 Hz i el chipset triat per a donar-li vida és un Dimensity 700

Tant el Realme 8 com el Realme 8 5G sortiran a la venda al maig amb un preu de 199 euros, que és realment avantatjós en el cas del Realme 5G.

No obstant això, des de la companyia s'indica que els distribuïdors locals possiblement tenen ofertes temporals de llançament, per la qual cosa la seva tarifa inicial podria ser fins i tot lleugerament més baixa.