Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Sabem que la manera principal que té de contagiar-se el coronavirus és a través de l'aire I per aquest motiu els departaments de salut aconsellen purificadors d'aire per ambients interiors on es troba el principal punt de contagi. Parlarem amb un expert en el tema el Sr. Joaquín Soriano responsable tècnic i tècnic superior en qualitat d'aire interior d'EZSA,

- Fins a quin punt un purificador d'aire pot eliminar de l'ambient interior el sars cov 2?

<< Ho pot arribar eliminar segons el que registren els filtres que componen els filtres EPA, aquests filtres tenen una gran eficiència. Sabem que més o menys aquests filtres poden absorbir en un 99,95% les partícules en l'aire de la SARS cov 2.>>

Els reptes virals s'escampen per les xarxes socials i ho realitzen principalment joves i adolescents. Hem pogut comprovar que alguns aquests reptes han tingut un desastrós desenllaç. Parlarem amb el Josep Maria Tamarit catedràtic de dret penal investigador del grup VICRIM de la universitat de Catalunya.

-Que ens passa als éssers humans amb les xarxes socials?

Aquestes coses en passat sempre fins i tot abans que hi hagués l'esclat de les xarxes socials. Ens preocupàvem de com certes persones tenen tendència i conductes de risc on també entren factors de personalitat, però sí que és cert que les xarxes socials han afavorit aquesta situació. Està demostrat que les xarxes socials provoquen un efecte de desinhibició per què actuem des del ciberespai. Després està el postureig que és una manera amable que hi ha una mena de narcisisme a les xarxes socials i que es pot percebre al carrer, hi ha persones que tenen un desig molt accentuat d'exposar-se. També està la creació d'una entitat digital diferenciada de la persona real.

Els restauradors de la plaça reial de Barcelona estan asfixiats pels impostos de terrassa, al llarg del 2020 van créixer un 61% tot i que han funcionat al mínim. Parlarem amb la Patrícia Ferrer de l'associació de comerciants de la plaça reial.

-La situació és una mica dura.

Sí que està sent dur, la majoria de restauradors hem estat tancats i no només per la pandèmia sinó que també amb les restriccions horàries que va haver-hi. Molts no han pogut obrir perquè no hi ha públic, econòmicament és insostenible. Amb la bonificació del 75% dels impostos, més el tancament durant 171 dies i una reducció del 50% de taules, així i tot patim increments de fins a un 61% més que abans de la pandèmia. Això és fruit del gran increment de les taxes de terrasses arran de les ordenances fiscals del 2020 que es van aprovar al del 2019.