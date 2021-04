Els purificadors d'aire. Una eina més per lluitar contra la Covid-19

Sabem que la manera principal que té de contagiar-se el coronavirus és a través de l'aire I per aquest motiu els departaments de salut aconsellen purificadors d'aire per ambients interiors on es troba el principal punt de contagi. Parlarem amb un expert en el tema el Sr. Joaquín Soriano responsable tècnic i tècnic superior en qualitat d'aire interior d' EPA,

- Fins a quin punt un purificador d'aire pot eliminar de l'ambient interior el sars cov 2?

<< Ho pot arribar eliminar segons el que registren els filtres que componen els filtres EPA, aquests filtres tenen una gran eficiència. Sabem que més o menys aquests filtres poden absorbir en un 99,95% les partícules en l'aire de la SARS cov 2.>>

- Com funcionarien?

<< El que hem de tenir en compte és que dintre de la norma el tipus de filtre EPA que ens garanteix. Tenim diferents classes de filtres EPA depenent del volum de la partícula, a nosaltres el que ens garanteix la retirada de les partícules del SARS cov 2 són els filtres H13.>>

- Qualsevol pot tenir aquest tipus de filtre a casa?

<< En empreses va molt bé perquè no es propagui el virus i recomanem apostar per aquesta mena de solució. Quant a domicilis, sí que es podria tenir un filtre d'aquestes característiques per uns 200-250 €, és fàcil de trobar en el nostre catàleg.>>