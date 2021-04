Per què els joves catalans s'exposen tant a les xarxes?

Els reptes virals s'escampen per les xarxes socials i ho realitzen principalment joves i adolescents. Hem pogut comprovar que alguns aquests reptes han tingut un desastrós desenllaç. Parlarem amb el Josep Maria Tamarit catedràtic de dret penal investigador del grup VICRIM de la universitat de Catalunya.

-Que ens passa als éssers humans amb les xarxes socials?

Aquestes coses en passat sempre fins i tot abans que hi hagués l'esclat de les xarxes socials. Ens preocupàvem de com certes persones tenen tendència i conductes de risc on també entren factors de personalitat, però sí que és cert que les xarxes socials han afavorit aquesta situació. Està demostrat que les xarxes socials provoquen un efecte de desinhibició per què actuem des del ciberespai. Després està el postureig que és una manera amable que hi ha una mena de narcisisme a les xarxes socials i que es pot percebre al carrer, hi ha persones que tenen un desig molt accentuat d'exposar-se. També està la creació d'una entitat digital diferenciada de la persona real.

-Hi ha joves que estan molt exposats als depredadors que busquen persones com ells i pot ser perillós.

Clar, en el tema dels adolescents i gent més jove, trobem que hi ha més dificultats per exercir l'autocontrol. L'adolescència té una importància molt gran que és crear una entitat davant del grup d'iguals, té parts bones i dolentes.

-Tothom buscar ser viral.

El que es busca sobretot és l'impacte, tenir seguidors, poder mesurar la seva importància davant del grup social i comparar-ho amb el nombre de persones que el segueixen. Les xarxes també porten guanys econòmics i poden convertir-se en una font per obtenir ingressos que en aquest moment pot ser temptador per la situació del mercat laboral.