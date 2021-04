Els restauradors de la plaça reial de Barcelona tenen un increment de fins a un 61% en l'impost de terrasses

Els restauradors de la plaça reial de Barcelona estan asfixiats pels impostos de terrassa, al llarg del 2020 van créixer un 61% tot i que han funcionat al mínim. Parlarem amb la Patrícia Ferrer de l'associació de comerciants de la plaça reial.

-La situació és una mica dura.

Sí que està sent dur, la majoria de restauradors hem estat tancats i no només per la pandèmia sinó que també amb les restriccions horàries que va haver-hi. Molts no han pogut obrir perquè no hi ha públic, econòmicament és insostenible. Amb la bonificació del 75% dels impostos, més el tancament durant 171 dies i una reducció del 50% de taules, així i tot patim increments de fins a un 61% més que abans de la pandèmia. Això és fruit del gran increment de les taxes de terrasses arran de les ordenances fiscals del 2020 que es van aprovar al del 2019.

-Una de les coses que demaneu és la revisió Per reclassificar la zona com categoria 1, que significa?

Barcelona està dividida en el mapa, això va sorgir d'un estudi de la UPC amb una sèrie de criteris què es van establir per classificar les zones de Barcelona per poder tarifar I posar diferents categories per les taxes de terrassa. Aquests criteris són diferents, els preus de lloguer dels locals, preu de compra o traspassos. En el moment que es van aprovar les ordenances fiscals, ens van fer passar de la zona 3 a la zona 0, això vol dir que hi ha un canvi de categoria molt gran, l'únic que demanem és que revisin la classificació perquè la plaça reial no és un lloc de pas, hi ha poc trànsit respecte a altres zones que tenen la mateixa categoria fiscal, demanem que ens fiquin a la mateixa categoria del Born.