Migdia a COPE Catalunya i Andorra

La comunitat astrònoma acaba de descobrir un nou exoplaneta. El compte segueix augmentant i ja van més de 2.200 des de 1995, quan es va localitzar el primer. L'han batejat com Gliese 486b. Ocupa 2,8 vegades la massa de la Terra i la seva grandària és un 30% més gran. Orbita una estrella nana vermella que està situada a només vint-i-sis anys llum. Es tracta d'un sol molt més fred i feble que el nostre. Malgrat tot, la temperatura mínima arriba als 430 graus. No sembla precisament on viurà la humanitat en un futur. Parlarem amb l'Antonio Bernal astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona.

Aquest planeta sembla que podria ser una clau per entendre com era la terra en els seus orígens.

Així és com ho han definit els astrònoms com la pedra Rosetta, però no per l'actualitat sinó per un futur pròxim, perquè s'espera que amb els telescopis que s'estan fent en aquest moment es pugui profunditzar una mica més. Té una característica molt interessant en primer lloc és rocosa com la terra i està relativament a prop de la nostra.

Durant les dues últimes campanyes d'excavació (2019/2020) s'han recuperat 60 enormes blocs de pedra que mostren diversos elements arquitectònics, bells frisos decoratius i importants textos en escriptura jeroglífica.

Entre aquests textos destaca la presència de dos cartutxos que contenen el nom del faraó Ptolemeu I i una inscripció que aporta valuosa informació sobre la fundació del tremp, el seu nom i els déus al fet que anava dedicat.

Es tracta d'un conjunt de materials que permetran plantejar una proposta de reconstrucció hipotètica del temple que fa dos mil anys es va erigir a la ciutat egípcia de Hut-nesut, antic nom de l'actual Sharuna.

La Comissió Europea va enviar una carta a la Generalitat ia l'estat advertint dels incompliments ambientals a la protecció del riu delta de l'Ebre. Parlarem amb el Josep Garcia què és vicepresident de depana i principal responsable de tot el projecte del delta.

Que ens queda del delta de Llobregat?

Si no arriba a ser per un tot seguit de gent, crec que no quedaria absolutament res . Encara queden per rellevants del delta d'Ebre, el problema principal ha estat la pèrdua d'espai a causa de les infraestructures i polígons. També estat descoberta per la gent i suposa que la pressió humana s'ha multiplicat de sobte.

L'ús massiu de gels hidroalcohòlics com a protecció enfront de la Covid-19 ha multiplicat per deu les intoxicacions al nostre país, que han passat de 90 durant 2019 a gairebé 900 en els primers deu mesos de 2020, segons el Servei d'Informació Toxicològica. D'elles, 585 les haurien sofert nens (368 eren menors de dos anys).

Encara que la major part de les intoxicacions es van produir per via oral, destaquen pel seu especial perill les lesions oculars (7% del total). De fet, l'equivalent francès de l'Institut Nacional de Toxicologia va comunicar un increment de fins a set vegades el nombre de lesions oculars en nens; almenys sis casos van sofrir danys en la còrnia.

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recomana als pares mantenir els gels hidroalcohòlics lluny de l'abast dels nens i estar atents als dispensadors comunitaris, col·locats sovint a l'altura dels ulls dels menors: no són rars els casos d'intoxicacions en espais públics, com a botigues, restaurants o instal·lacions esportives.