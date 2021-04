El museu Egipci de Barcelona mostra la col·lecció egípcia privada més important del Món

Durant les dues últimes campanyes d'excavació (2019/2020) s'han recuperat 60 enormes blocs de pedra que mostren diversos elements arquitectònics, bells frisos decoratius i importants textos en escriptura jeroglífica.

Entre aquests textos destaca la presència de dos cartutxos que contenen el nom del faraó Ptolemeu I i una inscripció que aporta valuosa informació sobre la fundació del tremp, el seu nom i els déus al fet que anava dedicat.

Es tracta d'un conjunt de materials que permetran plantejar una proposta de reconstrucció hipotètica del temple que fa dos mil anys es va erigir a la ciutat egípcia de Hut-nesut, antic nom de l'actual Sharuna.

A Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el Lluís Manuel Gonzálvez arqueòleg del museu egípci de Barcelona "s'han trobat 60 blocs que corresponen a les quatre files superiors de les 13 que hauria tingut el temple. Estan fets de pedra calcària i pesen 500kg cadascun. En ells estan esculpides figures de divinitats i jeroglífics, que expliquen els déus als qui està dedicat el temple i de la seva història. Ara com ara, els arqueòlegs han pogut saber que el fris estava dedicat a Hathor, deessa de l'alegria, la maternitat, i l'amor." ens explica l'arqueòleg.

Excepcionalment ben conservats

Les restes estan molt ben conservades. Cóm és possible?. El conservador del museu egipci de Barcelona ens ho explica "El motiu de la seva bona conservació és que el temple va ser desmuntat pels cristians i per a convertir-lo en una església. Com no era coherent mostrar la simbologia esculpida en els blocs, els blocs es van col·locar en els fonaments de l'església, baix terra, de manera que van romandre ocults." confirma Gonzálvez.

Ptolemeu I va néixer a Macedònia l'any 367 a. C. i va morir a Alexandria el 283 a. C. Va ser un general d'Alejandro Magno i durant 29 anys va ser faraó d'Egipte. Va fundar de dinastia ptolemaica que governaria durant gairebé tres segles l'Egipte hel·lenístic. L'última governant de la seva dinastia va ser la famosa Cleopatra VII.