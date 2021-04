Descobreixen un exoplaneta primigeni semblant a la Terra en els seus orígens

La comunitat astrònoma acaba de descobrir un nou exoplaneta. El compte segueix augmentant i ja van més de 2.200 des de 1995, quan es va localitzar el primer. L'han batejat com Gliese 486b. Ocupa 2,8 vegades la massa de la Terra i la seva grandària és un 30% més gran. Orbita una estrella nana vermella que està situada a només vint-i-sis anys llum. Es tracta d'un sol molt més fred i feble que el nostre. Malgrat tot, la temperatura mínima arriba als 430 graus. No sembla precisament on viurà la humanitat en un futur. Parlarem amb l'Antonio Bernal astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona.

Aquest planeta sembla que podria ser una clau per entendre com era la terra en els seus orígens.

Així és com ho han definit els astrònoms com la pedra Rosetta, però no per l'actualitat sinó per un futur pròxim, perquè s'espera que amb els telescopis que s'estan fent en aquest moment es pugui profunditzar una mica més. Té una característica molt interessant en primer lloc és rocosa com la terra i està relativament a prop de la nostra.

Aquesta super terra calenta deu estar en aquella zona d'habitabilitat i orbitant al voltant de la seva estrella.

No crec molt, però si ho està, ha d'estar al límit de l'estrella perquè el planeta té més de 400 graus.

Com es detecta aquest planeta que està a vint-i-sis anys llum?

L'astronomia és una ciència en què on es poden treure moltes conclusions de molt poques dades. Es pot analitzar en telescopis molt bons i es poden veure moltes dades només analitzant un petit punt de llum.