Associacions denuncien l'ofegament i abandonament del delta del Llobregat

La Comissió Europea va enviar una carta a la Generalitat ia l'estat advertint dels incompliments ambientals a la protecció del riu delta de l'Ebre. Parlarem amb el Josep Garcia què és vicepresident de depana i principal responsable de tot el projecte del delta.

Que ens queda del delta de Llobregat?

Si no arriba a ser per un tot seguit de gent, crec que no quedaria absolutament res . Encara queden per rellevants del delta d'Ebre, el problema principal ha estat la pèrdua d'espai a causa de les infraestructures i polígons. També estat descoberta per la gent i suposa que la pressió humana s'ha multiplicat de sobte.

El delta abans estava molt més deteriorat i potser aquesta regeneració és el que ha fet que tota aquesta gent vagi cap allà.

Sí ja això ha afectat certes espècies fins al punt de desaparèixer.

Realment hi ha un abandonament institucional del delta?

Sí, això ho podem afirmar i fa anys que hem denunciat aquesta situació i l'hem portat davant de la Comissió Europea. Finalment ho han reconegut i les mesures de compensació que es van prendre quan es van fer les diferents infraestructures eren mínimes i a més la part més rellevant no s'ha dut a terme. Les inversions directes al limitat a temes d'esbarjo, escoles, però la part de renovació i regeneració a part dels espais naturals que es van fer quan el desviament del riu on es van fer alguns espais naturals nous, però després no s'ha fet absolutament res i per altra banda l'aeroport es va menjar un mínim de tres-centes hectàrees que no es van compensar.

Els demanava l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport, això acabaria de matar al delta?

Pel que fa a la comissió, no s'esta parlant en cap moment de l'ampliació només es parla dels incompliments de l'ampliació anterior.