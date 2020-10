La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Satse demana mesures per evitar que “l'escassetat” d'infermeres a Catalunya empitjori

És crònica des de fa uns anys, hi ha hagut una manca de planificació des de les universitats, les empreses i la classe política que fa anys que són conscients perquè moltes vegades s'ha parlat a porta tancada però no pensen fer res.

La majoria de la classe política té una visió només de dos o tres anys que són els que estaran allà i el que vingui darrere que es busqui la vida. La veritat és que no tenim metges, ni infermeres, no tenim tècnics...en aquest cas, és una mala planificació a llarg termini.

-La societat catalano-balear de cures pal.liatives demana estar contemplades en plans universitaris de formació

Cada segon dissabte del mes d'octubre es celebra el Dia Mundial de les cures paliatives. La Cristina Lamaría és vicepresidenta de la Societat Catalano Balear de cures paliatives de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.

Amb ella volem parlar sobre l'estat actual i el futur de les cures paliatives: "Ens queda molt camí a fer, però és cert que portem molt bona trajectòria en els darrers 30 anys. El que ens agradaria és que no es vegin les cures paliatives només com una atenció que s'ofereix en el moment final de la vida, sinó que es vegi que és una ciéncia que intenta ajudar a les persones a paliar el patiment en qualsevol moment de la seva malaltia," explica Cristina.

-Cava solidari en favor dels infants vulnerables

La Confraria del Cava ha posat a la venda el cava solidari: Cava amb Cor. Més de 6.000 ampolles d’aquest cava estaran presents en els següents establiments comercials fins a esgotar existències: El Corte Inglés, BonÀrea, Caprabo, Keisky Supermercats,

Valvi Supermercats i Vins Aviñó.

Cada ampolla tindrà un PVP de 7,90€, dels quals 2€ aniran destinats a cobrir beques menjador i atenció educativa dels infants i joves atesos per les deu Càritas Diocesanes de Catalunya. A més, la Fundació ”la Caixa” contribuirà a la iniciativa solidària comprometent-se a entregar el mateix import que es recapti per la venda de les més de 6.000 ampolles a través de l’Acció Social de CaixaBank.

-Comença la 53ª edició del festival de cinema fantàstic de Sitges

Festival de Cinema de Sitges és un dels premis cinematogràfics més reconeguts d'Europa, i és el primer festival de cinema fantàstic del món.