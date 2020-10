La societat catalano-balear de cures pal.liatives demana estar contemplades en plans universitaris de formació

Cada segon dissabte del mes d'octubre es celebra el Dia Mundial de les cures paliatives. La Cristina Lamaría és vicepresidenta de la Societat Catalano Balear de cures paliatives de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.

Amb ella volem parlar sobre l'estat actual i el futur de les cures paliatives: "Ens queda molt camí a fer, però és cert que portem molt bona trajectòria en els darrers 30 anys. El que ens agradaria és que no es vegin les cures paliatives només com una atenció que s'ofereix en el moment final de la vida, sinó que es vegi que és una ciéncia que intenta ajudar a les persones a paliar el patiment en qualsevol moment de la seva malaltia," explica Cristina.

La vicepresidenta afegeix "Obviament amb més èmfasi en moments on les malalties estan molt avançades, però en qualsevol moment en que hi hagi un patiment difícil de portar, les cures paliatives fan exactament això. Tradicionalment hi ha hagut una associació entre les cures paliatives i la mort, i no sempre és així."

Parlem d'un moment delicat i sensible "Per aquest dia mundial estem recollint testimonis de persones que s'han beneficiat de cures paliatives, i estem recollint paraules d'agraïment cap als professionals de les cures paliatives, i estem escoltant testimonis realment emocionants." ens diu Cristina "Totes les persones tenen dret a tenir un final de vida digne, i ens agradaria trencar aquest tabú que hi ha encara avui a la nostra societat sobre el concepte de la mort." raona.

És evident que deu ser psicològicament dur per un professional dedicar-se a les cures paliatives. Sobre això la Cristina ens diu que "Portem temps demanant que es crei una especialitat en cures paliatives que de moment no existeix al nostre país, però si que hi ha una formació específica per desenvolupar les competències necessàries per poder atendre no només les persones malaltes, sinó també les seves famílies."