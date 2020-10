Cava solidari en favor dels infants vulnerables

La Confraria del Cava ha posat a la venda el cava solidari: Cava amb Cor. Més de 6.000 ampolles d’aquest cava estaran presents en els següents establiments comercials fins a esgotar existències: El Corte Inglés, BonÀrea, Caprabo, Keisky Supermercats,

Valvi Supermercats i Vins Aviñó.



Cada ampolla tindrà un PVP de 7,90€, dels quals 2€ aniran destinats a cobrir beques menjador i atenció educativa dels infants i joves atesos per les deu Càritas Diocesanes de Catalunya. A més, la Fundació ”la Caixa” contribuirà a la iniciativa solidària comprometent-se a entregar el mateix import que es recapti per la venda de les més de 6.000 ampolles a través de l’Acció Social de CaixaBank.



Aquesta campanya solidària compta amb la participació de 17 marques de caves catalans. Cada celler elaborarà el seu cava brut reserva, però l'etiquetatge serà comú, destacant que totes les empreses col·laboren en aquesta acció solidària.



Per qui no pugui desplaçar-se als punts de venda, també hi ha l’opció de fer un donatiu per a aquesta campanya específica a través del web de la Confraria.



Una col·laboració que ja ve de lluny



Aquesta no és la primera vegada que la Confraria del Cava col·labora amb Càritas, sinó que ho porta fent des de l’any 2012. D’ençà d’aquesta data, la Confraria del Cava organitza un sopar anual en favor de Càritas, però enguany no s’ha pogut celebrar a causa de la situació generada per la COVID-19. “La COVID-19 no ha de ser un impediment per ser solidaris, sinó que ens ha d’impulsar a col·laborar amb entitats que són a primera línia, fent front als estralls socials i econòmics de la pandèmia”.

A la Linterna Catalunya hem parlat amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, i ha volgut agrair un any més el suport de la Confraria del Cava, destacant que des del mes de maig, les deu Càritas amb seu a Catalunya han atès a més de 103.000 persones en els programes de primera resposta a la COVID-19, un 63% més que al febrer. “Sense el suport de les 1.269 Empreses amb cor, moltes de la feinaque duem a terme no seria possible. Col·laboracions com les de la Confraria del Cava són imprescindibles per continuar estant a només dos

metres dels qui més ho necessiten”, ha destacat el president de Càritas Catalunya.



Tant la Confraria del Cava com Càritas Catalunya confien en la solidaritat de la ciutadania per vendre totes les ampolles, esperant ampliar-ne l’estoc i destinar així més recursos als infants que ho necessiten.