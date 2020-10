Satse demana mesures per evitar que “l'escassetat” d'infermeres a Catalunya empitjori

Toca parlar del sector de la infermeria que està saturat com qualsevol altre sector sanitari, tenim avui al programa al David Carbajales portaveu de Satse.

Encara tenim aquesta manca crònica d'infermeres?

David Carbajales: És crònica des de fa uns anys, hi ha hagut una manca de planificació des de les universitats, les empreses i la classe política que fa anys que són conscients perquè moltes vegades s'ha parlat a porta tancada però no pensen fer res.

La majoria de la classe política té una visió només de dos o tres anys que són els que estaran allà i el que vingui darrere que es busqui la vida. La veritat és que no tenim metges, ni infermeres, no tenim tècnics...en aquest cas, és una mala planificació a llarg termini.

Són insuficients les places que surten cada any, que han de venir convocades des de Madrid sense tenir en compte les necessitats d'autonomies. Les universitats es neguen a fer un repartiment homogeni o oferir més possibilitats de formació especialitzada. És tot un seguit de situacions que es van acumulant de totes bandes i clar, arriba un moment que no hi ha gent.

Les infermeres de Catalunya són molt apreciades a fora, continua passant?

David Carbajales: Jo mateix vaig treballar al Regne Unit durant dos anys. Tinc moltes companyes que cada setmana rebien ofertes i d'àmbits molt diferents com Anglaterra, França, els Països Baixos, Itàlia, Suècia, Dinamarca i fins i tot Groenlàndia.

Cada any quan es feia la fira de l'educació, venien empreses d'altres llocs, fins i tot públiques, a buscar infermeres catalanes o espanyoles per portar-les als seus països amb unes ofertes que et tremolaven les cames.

Tenim al personal sanitari cansat?

David Carbajales: No només això, amb la "paga Covid" han tingut la mala idea de discriminar a les professions, quan en realitat el que es pagava era el sobreesforç. També han tret diners a gent que tenia permís per defunció d'un familiar, li han descomptat aquest dia. És un missatge molt dolent i tornarem a una tercera onada.

Com es planteja el futur en el sector?

David Carbajales: Tenim una impossibilitat arquitectònica, fa molts anys que no es reformen els hospitals, ni els caps i s'han quedat petits i obsolets. No hi ha espais físics, ens veiem obligats a posar carpes.