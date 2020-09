Els taxistes de Barcelona convoquen una marxa lenta per al 22 de setembre

Els taxistes de Barcelona han anunciat aquest passat dimecres la convocatòria d'una marxa lenta per al pròxim 22 de setembre per protestar contra la manca d'ajudes al sector i de regulació de l'oferta per part de l'AMB tot i els descensos de la demanda d'entre el 50% i el 75%.

La manifestació començarà a dos quarts de deu del matí i entrarà per la Gran Via fins arribar a la plaça de les Glòries. Així ho ha explicat el coordinador de la candidatura de les pròximes eleccions a la junta directiva d'Elite Taxi, Tito Álvarez, que ha advertit que els taxistes se senten "abandonats" i "maltractats". A la marxa, que creuarà la ciutat d'extrem a extrem, està previst que hi assisteixin fins a 8.000 vehicles.

Álvarez aspira a dirigir l'entitat i s'ha compromès a fer aquesta "gran mobilització" per al dia 22 –si surt escollit a les eleccions del 18 de setembre- a més de presentar un pla "per posar en marxa mesures de pressió molt fortes contra tots els responsables de la nostra ruïna".

Segons Álvarez, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha dissenyat una "estratègia perquè les ajudes al sector del taxi i molts altres sectors no arribin mai ja que els criteris per optar-hi fan totalment impossible que els taxistes se'n puguin beneficiar".

"Volem deixar clar que els estratagemes del ministre han creuat tots els límits", ha afegit a La Linterna Catalunya, en què també alerta que les mútues "assetgen" els taxistes perquè tornin les ajudes, tot i que la reducció de l'activitat va ser superior al 75% per ordre administrativa.

Una altra de les demandes que des de fa temps reclama el sector és una regulació de l'oferta en uns mesos en què la demanda ha caigut entre un 50% i un 75%. En aquest sentit, critiquen el "desgast innecessari" causat per la manca de regulació per part de l'AMB i l'Institut Metropolità del Taxi. "No té sentit que els taxistes hagin de sortir cada dia com si res hagués passat i competir entre tots per un mercat que s'ha reduït a la mínima expressió per les circumstàncies extraordinàries de la pandèmia", assenyala Álvarez.

De fet, Elite acusa la Generalitat de no complir els compromisos en relació a l'autorització que hauria d'emetre el Procicat per facultar els ens locals perquè permetin que aquests puguin regular la sobreoferta actual.

De moment però, assegura, la Guàrdia Urbana està sancionant amb multes de 100 o 200 euros taxistes que s'apleguen a unes parades davant la manca de clients i que actualment només recapten uns 50 euros diaris. "És el que els costa posar el cotxe en marxa cada dia", lamenta.

No descarta que els taxistes es plantin a la Gran Via

Álvarez ha assenyalat que el sector ja porta "molts mesos" en aquesta situació i no descarta que un cop els taxistes es trobin al carrer el pròxim dia 22 decideixin aturar-se a la Gran Via indefinidament, tal com van fer a la vaga del gener del 2019.

En aquesta línia, el candidat d'Elite adverteix que els taxistes només són "la punta de llança" ja que representants d'altres col·lectius d'autònoms s'han posat en contacte amb ell per donar suport a la protesta.