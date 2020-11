Avui comença el gran recapte 2020

Per aquestes dates cada any s'acostuma a fer "El Gran Recapte", una gran recollida d'aliments que també ha estat afectat per la pandèmia. Per parlar del tema hem conversat amb el senyor Frederic Gómez, president del Banc dels Aliments de Girona.

A ell li preguntem com serà "El Gran Recapte" aquest any: "Hem elimitat totalment el recapt físic, per eliminar la possibilitat de contagis. No es recolliran aliments. Només donatius." explica Gómez, "Aquests donatius es poden fer directament en les caixes dels principals supermercats. Es poden donar fins a 50 euros. Aquests diners després es transformaran en aliments bàsics."

Només es podran fer a les caixes dels comerços? "Hi ha més formes per fer els donatius. Es pot fer també a través de Bizum amb el codi 0090029 i també a través del web www.granrecapteonline.com, una web que és comuna dels 4 bans d'aliments de Catalunya."

Cada any es fa una crida a aconseguir voluntaris per gestionar tots els aliments, classificar-los, etc... però aquest any no es necessiten voluntaris: "Necessitem molts pocs, els que fan de coordinadors. Al no ser recapte físic ja no necessitem els més de 4.000 voluntaris que es necessiten cada any, ja que pensem que és un risc de contagi."

Preguntat sobre si la demanda d'aliments ha crescut amb la pandèmia, el Frederic és clar: "Per descomptat que sí. Abans de la pandèmia ateníem a 31.000 persones a través de 80 entitats benèfiques de tota la demarcació de Girona." explica el president del banc d'aliments de Girona "Ara mateix 88 entitats benèfiques estan atenent a 42.000 persones, el que és un augment del 33%. Fins ara, gràcies a la solidaritat de la gent hem pogut cobrir les necessitats. Però ara mateix els prestatges s'estan quedant buits. La crisi social està afectant als donatius, i està augmentant el nombre de persones que necessiten ajuda alimentària" Conclou.