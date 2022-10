El tercer millor restaurant del Món està a Barcelona

El restaurant Disfruta guanya la tercera posició com el millor restaurant del món de la mà de tres amics que van compartir cuina al restaurant El bulli. Parlarem amb un d'ells, xef i propietari del restaurant "Disfrutar", Mateu Casas.



- Com es fa un restaurant d'aquesta categoria?



La veritat és que no hi ha una fórmula secreta, es tracta d'escollir un ofici i fer-ho el millor possible. Durant el nostre bagatge hem après amb els millors, darrere també hi ha molt d'esforç, molt treball, constància, regularitat i sobretot no decaure.



- Amb el Bulli ja vau viure aquesta experiència?



Sí, és un bagatge vital per la nostra professió La veritat és que som molta gent arreu del món que es distingeixen per ser els millors de qualsevol disciplina. És tot un mèrit i estem molt orgullosos del resultat.



- Què comporta pel negoci guanyar aquest premi?



Bàsicament té dues repercussions. En l'àmbit de negoci i empresa són les reserves immediates que el cap i a la fi és el que ens dona la viabilitat econòmica i l'altre és anar sumant reconeixements que sempre ajuden tant a curt com a llarg termini de cara a nous projectes i també et donen una estabilitat bastant important.

- Has arribat a un moment de triomf i reconeixement en la teva carrera. Has fracassat alguna vegada?



Moltíssimes vegades, el més important és entendre que els fracassos ensenyen i hem d'aprendre d'ells. Formen part de la vida tant professionalment com personalment, cada dia es fracassa, potser amb un nou plat o els aspectes empresarials. A partir d'aquí es tracta d'entendre, prioritzar i buscar un altre camí.