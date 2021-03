Avui, a Herrera a COPE Catalunya, hem tractat els següents temes:

Les vacunes que tenim ara, ens continuen generant moltes preguntes i encara estan per arribar moltes més. Tindrem un potent arsenal de medicaments per lluitar contra la covid amb noves vacunes que ja estan provades i en fase 3. Per respondre a totes les preguntes que ens generen aquestes vacunes, parlarem amb el Doctor Salvador Massip, investigador de la Universitat de Ciències de la Salut de la UOC.

De totes les vacunes que tindrem ara en funcionament, hi ha alguna que sigui millor que l'altre?

Dr. Salvador <<Depèn del que vulguis dir per millor, si ens fixem per exemple, sí una és més segura que l'altre, totes són igual de segures que els problemes propis d'una vacuna com per exemple el malestar, dolor muscular o febre. El segon paràmetre que hem de mirar és si són eficaces és a dir fins a quin punt et protegeixen de la malaltia i en aquest cas totes són més o menys semblants. La diferència està sobretot en els problemes tècnics, és a dir, si s'han de tenir a certes temperatures que a vegades resulta una mica complicat>>.

El dimecres farem un repàs per l'actualitat policial de la mà i de la veu de l'Imma viudes que és portaveu del sindicat SAP-FEPOL dels mossos d'Esquadra.

Avui ens hem, aixecat amb la notícia "presó pels 8 anarquistes acusats de cremar la furgoneta de la guàrdia urbana de Barcelona" finalment estan a la presó i sense fiança.

Inma V. << Van cremar la furgoneta de la guàrdia urbana amb un company de la guàrdia urbana dins, motiu pel qual se'ls imputa homicidi en grau de temptativa, atemptats contra els agents de l'autoritat, danys i pertinença a grup criminal. D'aquests vuit anarquistes, sis són italians, un francès i un espanyol. Celebrem la notícia perquè hem de recordar que ha passat tots aquests dies, ahir mateix el major Trapero va reunir a 200 comandaments del cos per valorar una mica el que estava passant i per tancar files, perquè ho necessitem realment, hem vist per televisió declaracions polítiques en prime time, que defensa fermament l'acció violenta i manifesten que els mossos volem provocar la violència i disparem a fer mal.>>.