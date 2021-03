Quina és la millor vacuna?

Les vacunes que tenim ara, ens continuen generant moltes preguntes i encara estan per arribar moltes més. Tindrem un potent arsenal de medicaments per lluitar contra la covid amb noves vacunes que ja estan provades i en fase 3. Per respondre a totes les preguntes que ens generen aquestes vacunes, parlarem amb el Doctor Salvador Massip, investigador de la Universitat de Ciències de la Salut de la UOC.

De totes les vacunes que tindrem ara en funcionament, hi ha alguna que sigui millor que l'altre?

Dr. Salvador <<Depèn del que vulguis dir per millor, si ens fixem per exemple, sí una és més segura que l'altre, totes són igual de segures que els problemes propis d'una vacuna com per exemple el malestar, dolor muscular o febre. El segon paràmetre que hem de mirar és si són eficaces és a dir fins a quin punt et protegeixen de la malaltia i en aquest cas totes són més o menys semblants. La diferència està sobretot en els problemes tècnics, és a dir, si s'han de tenir a certes temperatures que a vegades resulta una mica complicat>>.

Una de les diferències són els efectes secundaris o pot variar la reacció segons la persona?

Dr. Salvador << És més per la persona que per la vacuna perquè si escoltes a la gent, dels primers milions de vacunats, sembla que hi ha reaccions que van des de res o que et quedes ko un dia amb totes les vacunes >>.

Les vacunes ataquen el virus amb diferents estratègies, quines són?

Dr. Salvador << Pràcticament el que fa la vacuna és generar una resposta immunitària i això vol dir que entrena a les nostres defenses per reconèixer el virus quan torni a entrar a l'organisme i això ho fa de dues maneres sobretot el que fan és activar els anticossos pacífics, però a part d'això hi ha una altra part del sistema immune que no va per anticossos que va només per cèl·lules que és del que es diu la immunitat cel·lular que permet també reconèixer virus i també matar virus sense necessitat de generar aquests anticossos>>.

Aquestes dues estratègies es podrien combinar?

Dr. Salvador << De fet s'espera una mica això que s'activin les dues parts, però encara no sabem com ho faran, no sabem si es podrien combinar amb vacunes, és un tema que aquests dies també sa ficat a sobre la taula, potser hi ha alguna que activen més un costat que l'altre, de moment s'estan fent proves clíniques.>>.

Un cop vacunats podem seguir sent contagiadors?

Dr. Salvador << En un principi sí i és una cosa que sembla una mica confosa, de moment els assajos clínics demostraven que una persona vacunada no és posar malalta, però en principi sí que podria contagiar a altres persones. La conclusió és que una persona vacunada ha de seguir portant com qualsevol altra persona és a dir portar mascareta, mantenir distàncies, etc.>>.