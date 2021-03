Presó pels dentinguts relacionats amb els aldarulls

El dimecres farem un repàs per l'actualitat policial de la mà i de la veu de l'Imma viudes que és portaveu del sindicat SAP-FEPOL dels mossos d'Esquadra.

Avui ens hem, aixecat amb la notícia "presó pels 8 anarquistes acusats de cremar la furgoneta de la guàrdia urbana de Barcelona" finalment estan a la presó i sense fiança.

Inma V. << Van cremar la furgoneta de la guàrdia urbana amb un company de la guàrdia urbana dins, motiu pel qual se'ls imputa homicidi en grau de temptativa, atemptats contra els agents de l'autoritat, danys i pertinença a grup criminal. D'aquests vuit anarquistes, sis són italians, un francès i un espanyol. Celebrem la notícia perquè hem de recordar que ha passat tots aquests dies, ahir mateix el major Trapero va reunir a 200 comandaments del cos per valorar una mica el que estava passant i per tancar files, perquè ho necessitem realment, hem vist per televisió declaracions polítiques en prime time, que defensa fermament l'acció violenta i manifesten que els mossos volem provocar la violència i disparem a fer mal.>>.

Aquests grups anarquistes estan organitzats per realitzar aquests aldarulls?

Inma V. << Sí, aquest perfil, l'havíem trobat en altres temps, però ara l'objectiu és la policia. Hem de veure de quina manera afrontem tot això, l'únic que podem dir és que tot el que sa parlat i qüestionat sobre la policia, creiem que la societat en general, la gent ens dóna el seu suport i ho hem pogut comprovar aquests dies. >>

Creus que amb la detenció d'aquestes persones els aldarulls aniran a menys?

Inma V. << Suposo que ara s'han cansat de fer aquests aldarulls diaris i ara estan organitzant-se per una altra manifestació, és més, han convocat una on l'emblema de la qual és la furgoneta de la guàrdia urbana cremant, és un missatge clar de què la violència continuarà aquests dies.>.