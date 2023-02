El Mirall entra en la campanya 2023 de Mans Unides i en la nova iniciativa eclesial Escola de Famílies en Camí

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 10 de febrer sobre la campanya 2023 de Mans Unides, que viurà aquest diumenge 12 la col·lecta, i d’una nova iniciativa eclesial que es diu Escola de Famílies en Camí i que funciona des de fa dos anys a la parròquia de Sant Miquel dels Sants de Barcelona. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació Mireia Angerri, presidenta delegada de l’ONG catòlica a l’arxidiòcesi barcelonina, i Maricel Monté, una de les impulsores del projecte familiar, que viurà una nova sessió aquest diumenge a les 10.30h de la mà d’Albert Cortina. Monté ha explicat que el projecte “està format per una colla de famílies enteses com una realitat més àmplia, amb pares, mares i nens però també avies, solters, persones separades i altres”. Ha afegit igualment que són “enamorats de Jesús, cosa que porta com a catòlics a entendre el món que vivim i donar una educació adequada i una resposta als joves”.

En un altre moment, la fundadora d’Escola de Famílies en Camí ha dit que “neix en una postpandèmia en què hi havia limitació d’aforament, situació que va permetre organitzar moltes xerrades per streaming, i això va fer sortir el projecte fora de les parets de la parròquia de Sant Miquel dels Sants, tot i que aquesta església ja té una vocació evangelitzadora i missionera, amb apòstols que surten a transformar el món”. Maricel Monté ha comentat, a més, que “es treballa aquest curs el tema de les bioideologies, sobretot el transhumanisme i les lleis trans o altres problemàtiques actuals, davant les quals els promotors reflexionen sobre allò que ens volen imposar alguns corrents actuals, per exemple la que pretén modelar el cos”. La impulsora d’Escola de Famílies en Camí ha ofert concretament una sessió programada per a diumenge 12 de febrer, a les 10.30h, al carrer Escorial 163, on hi ha el teatre de la parròquia de Sant Miquel dels Sants. Ha afegit que la sessió és “oberta a tothom, amb Albert Cortina, que presenta una visió i una anàlisi general molt en consonància amb el de les famílies que organitzen els cicles”. Monté ha denunciat que moltes de les tendències de “pensament únic i irracional” estan dirigides “per interessos de col·lectius no democràtics”. A més, ha recordat que “el transhumanisme té una tendència totalitària, com ja deia Benet XVI”.

Finalment Maricel Monté ha explicat que les sessions “són una cada mes, algunes més de treball per preparar els temes i preguntes de la següent, alhora que hi ha distribució de materials de treball entre una i l’altra”. Ha recordat també que els organitzadors porten “especialistes perquè responguin a moltes preguntes”. Ha anunciat, a més, que “el tema de la transsexualitat en tots els àmbits serà l’eix de les properes sessins, sempre a diferents nivells, econòmic, polític, testimonial i altres”. Monté, també mare de família, ha recordat que “hi ha coses que s’estan veient molt efectives, com ara el fet que s’estan creant vincles, perquè les famílies estan compartint preocupacions en una xarxa, des de la vocació forta inicial de ser família de famílies, dins un àmbit parroquial que ha de ser comunitat de comunitats, com diu el papa Francesc a l’exhortació ‘Evangelii Gaudium’”.

“Frenar la desigualtat és a les teves mans”

En la segona part del col·loqui, la presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona ha presentat la campanya 2023, amb el lema “Frenar la desigualtat és a les teves mans”. Ha destacat que “es presenta molt bé, tot i que les xifres no són precisament boniques, ja que hi ha 828 milions de persones que passen fam avui al món, una realitat que mata cada any més de 2 milions cada any i que és una pandèmia”. En aquesta línia, ha recordat que “es produeix avui dia menjar suficient per alimentar gairebé el doble de la població mundial, cosa que converteix les dades en un sense sentit”. Després de preguntar-se quines causes té el problema, Angerri ha comentat que Mans Unides “té gairebé 75.000 socis i col·laboradors arreu del territori espanyol”, dins un treball que funciona “des e fa 64 anys”. La delegada de l’entitat catòlica ha assegurat que “el que vol és no pas donar peix sinó ensenyar a pescar, no pas repartir sinó donar a les comunitats les eines perquè siguin protagonistes del seu desenvolupament”.

En un altre moment, Mireia Angerri ha dit que “hi ha emergències també, com ara la de Síria i Turquia, pel terratrèmol, amb més de 700 persones que necessiten menjar i mantes”. La delegada de Mans Unides a Barcelona, a més, ha apuntat que “els fons es reparteixen perquè arribin a ajudar els més necessitats”. Ha recordat que hi ha el zoom 00051, per donar suport econòmic a l’ONG, ja que “qualsevol ajuda és sempre benvinguda, amb petites quantitats que, totes sumades, acaben sent grans imports per fer realitat uns 500 projectes de cooperació, especialment a l’Àfrica, l’Amèrica llatina i el sud-est asiàtic”. Angerri ha destacat que “el divendres 10 de febrer al vespre, dia del Dejuni Voluntari, es fa un sopar de la fam a la Sagrada Família de Barcelona, amb la missa a les 20 hores i després, una trobada amb menjar molt lleuger, com també un altre a la parròquia de Sant Ramon Nonat de Collblanc, a Barcelona, i un altre amb el col·laborador Iñaki Alegría” i molts més a l’Hospitalet, a Sant Andreu de Palomar i a Mataró, “allà on Mans Unides” sigui acollida.

La presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona ha afegit que “s’intenta any rere any nodrir els projectes renovant el cartell i explica el que es fa amb un nou lema, ja que les desigualtats són cada vegada més grans, i tots podem fer molt perquè siguin més petites”. Igualment ha subratllat que la col·lecta de diumenge 12 de febrer és molt important, tot i que també “es pot oferir una mica de temps a través del voluntariat, per acabar amb la pobresa al món”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'assemblea sinodal europea, on ha participat aquesta setmana el cardenal Joan Josep Omella, amb la nova evangelizació com a gran tema tractat. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Des de l'amor', tema del grup Xirat interpretat per Oriol Sabé, per ajudar-nos a viure aquest diumenge VI durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=IupDIWxzYPI

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la convocatòria 'Sent la creu' que fa la Pastoral amb Joves per al 26 de febrer amb la presència de la creu d'Ucraïna, el lliurament aquest dimecres del IX Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica a l'edició catalana de la Litúrgia de les Hores i a la tercera edició catalana del Missal Romà, el record de la Comunitat de Sant Egidi diumenge 5 de febrer als 'sense sostre' morts' i la clausura del bicentenari del naixement del claretià i impulsor de la llengua de signes catalana Jaume Clotet. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).