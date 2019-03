L'ibuprofè un fàrmac que cal controlar

Tiempo de lectura: 1



L'1 de febrer de 2019 va morir, als 95 anys d'edat,a casa seva,a Nottingham,a la Gran Bretanya,el farmacéutic,Stewart Adams,l'inventro de l'ibuprofè.Va ser l'any 1969 a Anglaterra i al 1974 als Estats Units quan l'ibuprofè va començar a comercialitzarse.Actualment l'ibuprofè és un dels antiinflamatoris més consumits aql món i amb efectes secundaris no prou valorats ni considerats. A Espanya es venen actualment 45 milions de capses d'ibuprofè cada any. Maria Perelló,responsable del Centre d'Informació del Medicament del Col.legi de Farmacèutics de Barcelona, ha explicat a Herrera a Cope -Catalunya i Andorra ,”No hi ha cap evidència científica per recomanar el ibuprofè de 600 mil.ligrams en comptes del de 400”.”El ibuprofè de 600 mil.ligrams haura de dispensar-se amb recepta.però per una qüestió d'hàbit el pacient el demana”.María Perelló ,ha recordat que “L'ibuprofè és un bon remei contra el dolor lleu i moderat,tot i que dosis molt altes d'aquest fàrmac poden ser perilloses per pacients amb risc cardiovascular”.La responsable del Centre d'Informació del Medicament, tambè ha recordat que “Al prospecte de l'ibuprofè ja és recorda que pot provocar una pujada de la tensió arterial”. Maria Perelló ha insistit en que si l'ibuprofè no es pren en excès i de forma puntual és un bon antiinflamatori però si abussem de les seves bondats poden patir tambè problemes a l'estomac. Per acabar des del col.legi de farmacèutics de Barcelona s'ha volgut recordar que existeixen d'altres alternatives contra el dolor que no són l'ibuprofè i que el paracetamol i l'ibuprofè són fàrmacs diferents i que tenen indicacions tambè diferenciades.