Zamora brilla en la arquitectura nacional con estos dos proyectos

Zamora vuelve a situarse en el mapa de la arquitectura nacional tras la selección de dos proyectos ubicados en la provincia como finalistas en los Premios ARQUITECTURA 2026, convocados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Se trata de uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector en el país, que distingue obras capaces de combinar innovación, sostenibilidad, calidad constructiva e impacto social.

La noticia ha sido recibida con satisfacción en el ámbito profesional, ya que supone un aval al trabajo de los arquitectos que desarrollan su actividad en el territorio y a la capacidad de Zamora para acoger proyectos que dialogan con su entorno, su paisaje y sus necesidades sociales. En esta edición, el Colegio Oficial de Arquitectos de León (COAL) ha destacado la calidad del conjunto de propuestas presentadas, entre las que sobresalen dos ejemplos zamoranos que han logrado pasar a la fase final.

Arquitectura contemporánea en la ribera del Duero

Uno de los proyectos seleccionados es la Casa Parasol, situada en la ribera del Duero y diseñada por el arquitecto Daniel Fernández-Carracedo. Esta vivienda unifamiliar se inspira en la arquitectura tradicional de las antiguas casas labriegas de la zona, reinterpretándola desde una perspectiva contemporánea. Su diseño apuesta por una envolvente de ladrillo que actúa como protección frente a las condiciones exteriores, mientras que el interior, construido en madera prefabricada de tipo CLT, genera espacios cálidos, eficientes y llenos de luz natural.

MIGUEL DE GUZMAN Obra finalista en la ribera del Duero en Zamora

El proyecto destaca por su capacidad de integración con el paisaje agrícola de la vega zamorana, respetando la identidad del entorno sin renunciar a soluciones constructivas actuales. Esta combinación de tradición y modernidad ha sido uno de los aspectos más valorados por el jurado, que ha incluido la obra entre las candidatas a los premios nacionales.

Un centro con vocación social y permanencia

El segundo proyecto zamorano es el Centro Ocupacional de Morales del Vino, obra del arquitecto José María de Lapuerta Montoya, que compite en la categoría de Premio Permanencia. Este reconocimiento distingue edificios que, con el paso del tiempo, han demostrado su vigencia, funcionalidad y calidad arquitectónica.

Construido en 2005, el centro se ha consolidado como un referente en arquitectura social gracias a su diseño humano, accesible y funcional. Sus característicos espacios exteriores, conocidos como “terrazas de colores”, junto con el uso de materiales como el aluminio para integrarse en el paisaje de los campos de cereal, han contribuido a su reconocimiento como una obra duradera y plenamente vigente dos décadas después de su ejecución.

Cedida Construcción finalista de Morales del Vino

Reconocimiento al talento y al territorio

En conjunto, estas dos obras forman parte de una selección de seis proyectos presentados por el COAL en la demarcación de León, el Bierzo y Palencia, lo que refuerza aún más el valor de la presencia zamorana en esta fase nacional. Para el colegio profesional, este reconocimiento evidencia la capacidad de los arquitectos del territorio para ofrecer respuestas innovadoras a necesidades muy diversas, desde la vivienda hasta la arquitectura social.

Más allá del reconocimiento técnico, estos proyectos ponen de manifiesto la importancia de una arquitectura que no solo construye edificios, sino que también mejora la calidad de vida de las personas y contribuye a definir la identidad de los pueblos y ciudades. Zamora, con estas dos candidaturas, consolida así su posición como un territorio donde la arquitectura contemporánea encuentra un espacio de desarrollo sólido, comprometido y con vocación de futuro.