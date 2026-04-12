Huesca-Deportivo: ganar para volver al ascenso directo

Huesca y Deportivo se citan esta tarde en El Alcoraz (16:15 horas) con dos objetivos muy diferentes. Mientras los locales están en descenso y buscan un triunfo que les permita mantener la ilusión de la permanencia, los blanquiazules llegan a tierras aragonesas sabiendo que, si logran los tres puntos, volverán a la zona de ascenso directo. A las 21 horas se miden Racing de Santander y Almería en El Sardinero, primero contra segundo. Una victoria del Deportivo coloca a los de Hidalgo de nuevo en puestos de privilegio

ALTAS, BAJAS Y POSIBLE ONCE

Mella es la única ausencia. El canterano se pierde lo que resta de temporada porque fue intervenido quirúrgicamente el 18 de marzo por el doctor Manuel Leyes de una lesión en el ligamento lateral externo de su rodilla izquierda. El resto está a disposición del técnico. Tras las rotaciones de la semana pasada al tener tres partidos en una semana, Hidalgo parece haber encontrado un equipo ideal. Quizá la única duda puede ser si Riki o Villares acompañan a Soriano en el doble pivote, aunque el capitán parece con más papeletas. Así las cosas, el once inicial podría ser el siguiente: Ferllo; Ximo Navarro, Noubi, Loureiro; Quagliata; Villares, Mario Soriano; Alti, Stoichkov, Luismi y Bil Nsongo. Mulattieri también parece que tiene ganas de pelear el puesto en el equipo titular tras marcar dos goles en las últimas cuatro jornadas (contra el Zaragoza y el Málaga).

EL CASO YEREMAY

El canario sigue conviviendo con sus problemas de pubis y apunta a seguir en el banquillo y saliendo en las segunda mitad: "Cuando un día parece que estás mejor, llega la lesión y te hace ver que no estás tan bien. Tu 100%, con este lesión, es difícil poder llegar. Yere dio una mejor versión y tenemos que ir apoyándole para que esa versión, cuando esté en el terreno de juego, nos ayude en esa versión diferencial que es Yere", indicó Hidalgo. El preparador catalán admite que las molestias no han desaparecido: "Es difícil que esas molestias vayan a desaparecer completamente. Hablo desde mi experiencia (la sufrió como jugador) y por lo que he podido hablar con los médicos)"

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JORNADA RETRO

La Liga de Fútbol Profesional ha organizado para este fin de semana una jornada retro en Primera y Segunda División, donde los equipos lucirán camisetas inspiradas en elásticas de hace años. En el caso del Deportivo, los jugadores saldrán al césped de Huesca con una indumentaria que recuerda a la de la temporada 1989-1990

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