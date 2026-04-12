Así afectará al tráfico de Valladolid las obras en la calle Padre José Acosta a partir de este lunes

La ciudad de Valladolid se prepara para el inicio de unas importantes obras en uno de sus accesos. A partir del próximo 13 de abril, la calle Padre José Acosta acogerá los trabajos para el tendido de una línea eléctrica subterránea que conectará dos plantas solares con la subestación de Valladolid Nuevo, situada en el barrio de Villa de Prado. El proyecto, promovido por la compañía Lightsource bp, implicará modificaciones temporales en el tráfico en el acceso oeste a la ciudad desde Zaratán.

➡️ El concejal de Tráfico y Movilidad, @AlbertoGutalbal, ha participado en la presentación del plan de movilidad previsto con motivo de las obras en la calle Padre José Acosta para conectar 2 plantas solares a la Subestación de Valladolid.



ℹ️ La actuación comenzará el 13/04. pic.twitter.com/VHBB9DhA4w — Ayto. de Valladolid (@AyuntamientoVLL) April 10, 2026

Las plantas solares, denominadas Valle 3 y 4 y ubicadas en Wamba, suman una potencia total instalada de 330 MWp. Se estima que su producción de energía renovable evitará la emisión de cerca de 124.000 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a retirar de la circulación más de 116.000 vehículos. Además, el proyecto prevé la creación de unos 450 empleos durante la fase de construcción.

00:00 Volumen Descargar El concejal Alberto Gutierrez Alberca explica en qué consisten las obras

Un plan de movilidad para minimizar el impacto

Los trabajos consistirán en la apertura de una zanja para soterrar los cables a lo largo de un tramo urbano de 2 kilómetros. La intervención se desarrollará en cuatro fases durante los próximos ocho meses, priorizando los meses de verano para las actuaciones más intensivas y con pausas programadas, como la que tendrá lugar durante las fiestas de la ciudad.

El plan de movilidad, diseñado entre la Concejalía de Tráfico y Movilidad y la empresa, busca minimizar el impacto en la circulación. Aunque habrá desvíos puntuales y se habilitará un carril provisional en sentido contrario en las fases de mayor afección, la vía se mantendrá siempre abierta al tráfico en ambos sentidos. Del mismo modo, se garantizará en todo momento el acceso a viviendas, comercios y establecimientos del entorno.

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ha destacado la importancia de estos proyectos para la sostenibilidad. "Este tipo de proyectos son clave para avanzar hacia un modelo energético más sostenible. Desde el Ayuntamiento trabajamos para que su implantación se realice con la máxima coordinación y minimizando las molestias a la ciudadanía", ha señalado.

Este tipo de proyectos son clave para avanzar hacia un modelo energético más sostenible" Alberto Gutiérrez Alberca Concejal de Tráfico y Movilidad

00:00 Volumen Descargar Ignacio Santiago, gestor del proyecto de Lightsource bp España, ha explicado que es un proyecto en el que han trabajador varios meses

Por su parte, Ignacio Santiago, gestor del proyecto de Lightsource bp España, ha explicado que "la colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid ha permitido definir un plan de movilidad que garantiza la seguridad vial, la movilidad y la correcta señalización durante la ejecución de las obras, reduciendo significativamente su impacto y duración".

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Como medida complementaria, se recomienda a los conductores que accedan a Valladolid desde la A-62 que utilicen las salidas anteriores a la zona de obras. Concretamente, se aconseja tomar el acceso del km 127 (Estadio José Zorrilla) o el del km 128 (Avenida de Zamora) para evitar posibles retenciones.

Compromiso ambiental y social

Los proyectos solares Valle 3 y 4 no solo generarán energía limpia, sino que también cuentan con el Sello de Excelencia en Sostenibilidad de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Este reconocimiento avala sus altos estándares de integración socioeconómica y ambiental, que incluyen medidas como la creación de corredores ecológicos, vallados permeables para la fauna y hoteles para polinizadores.

Además, el proyecto contempla un piloto de agricultura compatible con la producción solar, conocido como agrivoltaica. Esta iniciativa buscará mejorar la gestión de cultivos locales como el trigo, la avena o la soja dentro del perímetro de las instalaciones, abriendo la puerta a la participación de agricultores de la zona.